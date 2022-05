Villars/Ollon Feuriger Käse, ringende Winzer und salziges Caramel – was es in den Waadtländer Alpen zu entdecken gibt Der Kanton Waadt hat in kulinarischer Hinsicht viel zu bieten. Am bekanntesten ist wohl der Weisswein – das ist aber nicht die einzige Köstlichkeit. Wir haben drei Produktionen besucht, bei denen man den Herstellern einen Blick über die Schulter werfen darf.

Harald Cropt führt als Winzer das kleine Weingut Domaine de Trécord in Ollon. Der Sohn eines waadtländer Winzers und einer Ärztin aus Haiti war der erste dunkelhäutige Schwinger, der an einem Eidgenössischen Schwingfest antrat. In seiner Karriere gewann er 19 Kränze. Obwohl gross und kräftig, sind seine Bewegungen überlegt und sanft, wenn er nach den Weintrauben greift und den Besucherinnen und Besuchern erklärt, welche Sorten auf seinem Rebberg in Ollon wachsen.

Winzer Harald Cropt zeigt die verschiedenen Traubensorten. Dominic Kobelt

«Ich führe den Familienbetrieb in der fünften Generation», erzählt Cropt. Sein Vater habe lediglich Wein angebaut, doch für ihn sei klar gewesen:

«Wenn ich hier arbeite, dann möchte ich alles machen – vom Keltern über das Abfüllen der Flaschen bis zum Verkauf.»

Zwölf verschiedene Rebsorten kultiviert er auf seinem Betrieb. Der grösste Teil davon ist Chasselas, die häufigste Rebsorte im Kanton Waadt.

Die herrliche Aussicht über das Weingut in Ollon. Dominic Kobelt

Natürlich dürfen die Besucherinnen und Besucher die Weine auch degustieren, mit fachkundigen Kommentaren des Produzenten und ergänzt durch ein köstliches Fleischplättli. Der Chasselas sei kein Wein, um den Durst zu löschen, sondern zum Geniessen, erklärt der Winzer. «Er ist nicht sehr komplex und eher subtil, daher eignet er sich zum Beispiel gut für einen Apéro», sagt er über den Chasselas. Der Doral, eine Kreuzung aus Chasselas und Chardonnay, hat etwas mehr Aroma und Säure. Beim Rotwein beweist Cropt, dass auch ein «böser Bube» Sinn für Romantik hat: Der Cuvée Daniela ist nach seiner Frau benannt.

Nebst den Weinen gibt es bei der Degustation auch Fleisch aus der Region zum Probieren. Dominic Kobelt

Sieben Hunde kündigen am frühen Morgen unseren Besuch auf der Alpage du Col de la Croix an. Nach einigen Streicheleinheiten spazieren wir über den Hof, die kühle Morgenluft und die klare Sicht über das Alpenpanorama verstärken die innere Ruhe, die sich automatisch ausbreitet. Bis die Stille durch ein Grunzen unterbrochen wird – eines der Schweine ist auf die Besucherinnen und Besucher aufmerksam geworden.

Käseherstellung (Etiva) in Alpagne du col de la Croix Dominic Kobelt

Die Käsehersteller halten sich oft Schweine, weil so die Schotte als Futter verwertet werden kann, die als Abfallprodukt beim Käsen anfällt – den Säuli schmeckts. Auf dem Hof von Familie Mottier-Jourdain wird hauptsächlich L'Etivaz hergestellt, ein rezenter, leicht fruchtig-rauchiger Hartkäse. Dieser wird von Mai bis Ende September produziert, mit Milch von Kühen die ausschliesslich Gräser und Kräuter fressen. Während die meisten Käsereien die Milch mit Dampf erhitzen, muss sie für den l'Etivaz in einem Kupferkessel über Holzfeuer auf die richtige Temperatur gebracht werden. Dementsprechend ist das Klima im Chalet ähnlich wie in der Masoala-Halle im Zoo Zürich – innert Sekunden beginnt man zu schwitzen.

Pascal Jourdain und seine Helferin Mariana zeigen, wie l'Etivaz hergestellt wird. Dominic Kobelt

Pascal Jourdain und seine Helferin Mariana müssen bei diesen Temperaturen auch noch körperlich anspruchsvolle Arbeit verrichten: Mit einem Tuch hieven die beiden die Masse in Formen, so dass Laibe von etwa 25 Kilogramm entstehen. Diese müssen jeden Tag mit Salzwasser eingerieben und gekehrt werden – pro Saison entstehen so rund acht Tonnen der Waadtländer Spezialität. Trotz der grossen Anstrengung lächelt Jourdain verschmitzt und beantwortet gerne die Fragen der Touristen. Auf seinen strengen Job angesprochen meint er:

«Das ist halt der ‹Charme de l'Etiva›. Mein Arbeitstag beginnt etwa um fünf Uhr in der Früh und dauert rund zwölf Stunden.»

Seit 40 Jahren ist Pascal Jourdain auf der Alp und seit 14 Jahren für die Käseherstellung verantwortlich. «Pro Kilo Käse verarbeiten wir etwa zehn Liter Milch», erklärt er. Dank der 60 Kühe stehen davon jeden Tag 1000 Liter zur Verfügung, der Käse wird nach frühstens sieben Monaten Lagerung verkauft.

Käser Pascal Jourdain erklärt sein Handwerk. Youtube/Villars - Diablerets

Während Jourdain Holz nachlegt und die Laibe mit dem aktuellen Datum beschriftet, bereitet seine Frau das Frühstück für die Gäste vor. Nebst L'Etivaz sind drei weiter Käsesorten, Milch, Joghurt, Butter, Konfitüre und Brot aufgetischt, alles hofeigene Produkte.

Das Frühstücksbuffet mit hofeigenen Produkten. Dominic Kobelt

Einst musste Salz aus Küstenregionen in die Schweiz geschafft und mehrfach verzollt werden – ein teueres Luxusgut, das französische Wort für Lohn (salaire) wird davon abgeleitet. Hätte man den Leuten damals erzählt, dass künftig rund die Hälfte des «weissen Goldes» als Auftausalz über die Strassen gestreut wird, wie es heute der Fall ist, hätten sie wohl nur den Kopf geschüttelt.

Der Legende nach war es ein Hirte, der im 15. Jahrhundert die ersten Salzvorkommen in der Schweiz entdeckt hatte. Seine Ziegen tranken nur aus zwei bestimmten Quellen. So probierte er selbst von dem Wasser und stellte fest, dass es salzig schmeckt. Welche Anstrengungen von da an mit der Salzgewinnung verbunden waren, die die Schweiz unabhängig von Importen machte, zeigt die Salzmine in Bex, die immer noch aktiv ist.

Eindrücke aus der Salzmine Bex. Dominic Kobelt

Die Fahrt mit dem Grubenzug, über anderthalb Kilometer in den Berg hinein, ist beklemmend. Der enge Stollen und die Dunkelheit lassen erahnen, wie sich einst die Menschen fühlten, die das Gestein mit purer Muskelkraft bearbeitet haben. Während hundert Jahren schufen sie mit Hammer und Meissel ein Tunnel- und Treppensystem, um dem Berg den wertvollen Rohstoff zu entlocken. Der erste, waagrechte Tunnel wurde so jeden Monat vier Meter länger. Besonders anstrengend waren die Arbeiten am zweiten Stollen, der zur Belüftung diente, und von oben fast senkrecht ins Gestein geschlagen wurde – die Bergbauarbeiter mussten unter ihrer Standfläche graben und den Aushub auf dem Rücken hochtragen. Und das alles bei wenig Licht und Sauerstoff. Die Treppe im Coulat-Stollen, die sogenannte Escalier Ruiné, hat 458 Stufen.

Über die Jahre hat sich der Abbau modernisiert. Seit 1960 wird Wasser unter Druck in die Bohrlöcher eingespritzt, dieses löst das Salz und gelangt als Sole wieder an die Oberfläche. Heute gibt es 20 aktive Bohrlöcher, ein Computer überprüft den Salzgehalt.

Nach dem Rundgang darf die Degustation nicht fehlen, etwa vom Gruyère, der versuchsweise einige Monate in der salzigen Luft des Bergstollens gelagert wird, oder ein Stückchen süss-salziges Caramel.

Wer nebst der kulinarischen Welt auch die Natur entdecken möchte, kann von Villars aus auf verschiedene Arten die Waadtländer Alpen entdecken. Wem es per Fuss zu langsam geht, mietet sich ein E-Bike. Unsere Tour führt uns mit dem Zug nach Bretaye, verschiedene Routen sind von dort gut ausgeschildert und führen durch die Bergwelt zurück nach Villars. Wir benötigen dazu rund zwei Stunden Fahrzeit.

5 Bilder 5 Bilder Wer in die Pedalen tritt, wird immer wieder mit idyllischen und spektakulären Aussichten belohnt. Dominic Kobelt

Ein ungewohntes Erlebnis bieten die Mountain Carts, die bei der Gondelbahn Roc d'Orsay gemietet werden können. Die Gefährte haben lediglich zwei Bremsen für die linke und die rechte Seite, was aber auch Anfängern erlaubt, in den Kurven leicht zu driften.

Unterwegs mit Mountaincarts. Abfahrt ab der Gondel von Roc d'Orsay nach Villars. Dominic Kobelt

Da die Route auch über Wanderwege führt, sollte man das Gefährt stets gut unter Kontrolle haben – nebst Wanderern und Velofahrern kann es auch vorkommen, dass eine Kuh den Weg versperrt.

So fährt es sich mit den Mountain Carts. Dominic Kobelt

