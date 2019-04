Virtueller Drachenritt Unser Instagram der Woche kommt von Königstochter Daenerys Targaryen. Michael Genova

Seit dieser Woche fliegt Daenerys Targaryen alias Emilia Clarke (@emilia_clarke) auf ihrem Drachen wieder durch die Lüfte von Westeros. Kurz vor dem Start der TV-Serie «Game of Thrones» (@gameofthrones) gewährte die Drachenmutter einen Blick hinter die Kulissen: Emilia Clarke liegt auf einem grünen Tuch und schmiegt sich an einen grauen Block. Später wird sie dank 3D-Animationstechnik auf dem beschuppten Rücken von Drogon reiten. Dazu Clarke: «Ich und mein Baby sind so aufgeregt, euch wieder zu sehen.»

Einen Blick hinter die Kulissen ihres Lebens gewährte die Schauspielerin kürzlich in einem Beitrag für den «New Yorker». Sie erzählte, wie sie seit Beginn der Kultserie zwei Hirnblutungen überlebte. «In meinen schlimmsten Momenten wollte ich den Stecker ziehen.» Doch Clarke gab nicht auf. Nun wolle sie mit ihrer Stiftung «Same You» Menschen helfen, die Hirnverletzungen erlitten.