Vogelgrippe Die Hühner dürfen wieder an die frische Luft Der Bund hebt per 1. Mai die Massnahmen gegen die Vogelgrippe auf. Obwohl es noch Ansteckungen in Europa gibt.

Die Zwergschwäne und Rothalsgänse im Zoo Zürich dürfen am Montag wieder ins Freie. Bild: Alessandro Della Bella/LTA

Die Seuchenlage hat sich entschärft, das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hebt die Massnahmen gegen die Vogelgrippe am 1. Mai auf. Die Vogelgrippe hat sich beinahe weltweit ausgebreitet. In der Schweiz hat ein Labor das Virus H5N1 im Herbst in einem Hobbybetrieb bei Winterthur nachgewiesen. Darauf hat das BLV im November 2022 landesweit verordnet, dass das Hausgeflügel entweder im Stall bleiben muss oder nur in einen vor Wildvögeln geschützten Auslauf darf.

Damit konnte eine Ausbreitung der Krankheit in Geflügelhaltungen in der Schweiz weitgehend verhindert werden, weil der Kontakt zwischen Wildvögeln und Hühnern unterbunden worden ist.

Das Virus H5N1 zirkuliert immer noch

Noch liegen Vogelgrippe-Fälle in weiten Teilen Europas vor, seit Ende März 2023 ist die Anzahl der Fälle jedoch rückläufig. Auch die Wahrscheinlichkeit einer Einschleppung durch Zugvögel in die Schweiz sinke, da diese die Sommerquartiere grösstenteils erreicht hätten, schreibt das BLV.

Zudem sind viele Vögel in diesen Wochen am Brüten und somit ortsgebunden, was das Risiko einer Verbreitung des Virus ebenfalls senkt. Trotzdem beobachtet das BLV die Seuchensituation genau, da Wildvögel möglicherweise unentdeckt Träger des Virus sein können.

Weiterhin gilt für Geflügelhaltende eine Meldepflicht. Bei übermässigen Krankheits- oder Todesfällen müssen sie die Tierärztin oder den Tierarzt benachrichtigen. Die Registrierung von Geflügelhaltungen – auch für Hobbyhaltungen mit nur wenigen Tieren – ist obligatorisch.

Impfung wird erst erforscht

Halter von Hühnern sollten sich gemäss dem BLV über die Seuchenlage informieren und wenn nötig neue Bestimmungen umsetzen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Hausgeflügel auch im nächsten Winterhalbjahr wieder vor Wildvögeln geschützt werden muss. Momentan steht in der Schweiz kein zugelassener Impfstoff gegen die Vogelgrippe zur Verfügung. Die Impfung ist ausschliesslich im Rahmen eines Forschungsprojektes in zwei Zoos erlaubt.