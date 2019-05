Von Charles bis Harrys Sohn Archie: die Royals und ihr Nachwuchs in Bildern

Prinz Charles schlittelt mit seinem Sohn Prinz Harry in Klosters in der Schweiz. Harry ist hier 12 Jahre alt (1997). (Bild. AP PHOTO/John Stillwell)

Prinz George (links) hält seine neugeborene Schwester Prinzessin Charlotte im Arm, 2015. Mama Kate schoss das Bild. (Bild: EPA/The Duchess of Cambridge)

Kate an der Hochzeit ihrer Schwester Pippa Middleton im Jahr 2017. Mit dabei als Blumenkinder: Prinz George, mitte, und Tochter Prinzessin Charlotte (Dritte von rechts). (Bild: Justin Tallis/Pool Photo via AP)

Prinz William und Kate präsentieren am 23. April 2018 ihr drittes Kind, Prinz Louis. (Bild: AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Die Taufe von Prinz Louis im Juli 2018. (Bild. Dominic Lipinski/Pool Photo via AP)

Prinzessin Charlotte kuschelt mit ihrem Bruder Prinz Louis. (Bild: Duchess of Cambridge/via AP)

Prinz Louis, fotografiert von seiner Mutter Kate am 23. April 2019. (Bild: Keystone/ The Duchess of Cambridge / SHUTTERSTOCK)