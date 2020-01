Schwerpunkt Vor 75 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit Zwei der letzten Überlebenden erzählen ihre Geschichte.

Am 27. Januar 1945 hat die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit. Mehr als eine Million Menschen ermordeten die Nazis in den Gaskammern des KZs. Gábor Hirsch und Lidia Maksymowicz gehören zu den letzten Überlebenden des Horrors. So unterschiedlich ihre Biografien sind: Die Lehre, die sie aus ihrer Zeit in Auschwitz gezogen haben, ist dieselbe.