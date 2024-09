Weihnachten Eine schöne Bescherung! Mit Tipps schenken Sie Lokales und Faires In einem Monat ist Heiligabend – höchste Zeit also, den Liebsten etwas Schönes für unter den Weihnachtsbaum zu besorgen. Dafür muss man weder in die Ferne schweifen noch sich durchs volle Warenhaus kämpfen. Diese Geschenktipps passen für jeden Geschmack und in jedes Budget – zu finden bei kleinen Schweizer Läden und Labels.

Sie kann ganz leicht zu einem Albtraum verkommen, die Geschenksuche vor Weihnachten. Sei es im überfüllten Warenhaus, wo man sich gegenseitig auf die Füsse tritt, sei es beim internationalen Onlinehändler, wo man meist auf Massenware aus China trifft. Es lohnt sich daher, beim kleinen Laden um die Ecke die Einkäufe zu erledigen – die Auswahl ist gross und das Ambiente persönlicher. Viele solche Geschäfte und Schweizer Labels bieten ihre Produkte mittlerweile auch online an. Wir haben 15 solche Adressen herausgepickt, die mit einzigartigen, oftmals in der Schweiz hergestellten Erzeugnissen punkten und nicht selten sozial und nachhaltig unterwegs sind.

Für ein Leben lang: Geschirr von YIV, Chur

Emaillegeschirr YIV aus Chur Zvg

Tassen, Teller und Schalen leben gefährlich. Nicht nur in den Händen hitziger Temperamente. Gerade bei kindlichem Übermut zerbricht hie und da was auf dem Boden. Plastik kommt trotzdem nicht in die Tüte, lieber das Emaille-Geschirr von «YIV»: Es ist bruchsicher, hitzebeständig und macht auf dem Tisch eine dekorative Falle. YIV lässt CO2-neutral in Österreich produzieren. (rae)

www.yiv.ch Sägenstr. 4, Chur. Einzel ab 30, Sets ab 80 Franken.

Eine bäumige Sache: Treeanie von Nikin, Aarau

Mütze von Nikin. Zvg

Alle, die nicht nur gerne in der Natur unterwegs sind, sondern auch ein Herz für sie haben, werden bei diesem Präsent leuchtende Augen bekommen. Die Mütze des Aargauer Labels Nikin mit Tannenwald-Motiv hält nicht nur die Ohren warm, sondern tut viel Gutes: Sie ist aus nachhaltigem Material, wurde in Europa produziert – und beim Kauf wird ein Baum gepflanzt. (rae)

www.nikin.ch Pop-up-Laden (noch bis 14. Januar 2023): Bahnhofplatz 1, Aarau. Treeanie Folded Sleek Forest, 39.90 Franken

Für Fingerfertige: Bastelset bei KNDkids

Näh-Bastelset Sea Creature Craft. Zvg

Spielen, spielen, spielen – am liebsten 24 Stunden und sieben Tage die Woche. Noch enger wird der Bezug zum Spielzeug, wenn es das Kind gleich selbst macht. Das geht mit dem Nähset von «Fabelab» mit fünf Meeresfiguren spielend leicht, enthalten ist alles, was es braucht: recycelter Filz, Faden, Nadel, Füllwatte. Entdeckt bei KND, dem Familien-Concept-Store einer Mutter, die auf hochwertige Produkte und Einkaufen mit gutem Gewissen setzt. (rae)

www.kndkids.ch Set Sea Creatures Craft, 22 Fr.

Poesie pur: Vase von Atelier Volvox, Zürich

Vase Volvox Zvg / zvg

Geformt von Flammen und purer Muskelkraft – so schön sich die Herstellung der Kupfervase Alba anhört, so hübsch anzusehen ist auch das Endprodukt. Durch unterschiedlich hohe Temperaturen entstehen auf der Oberfläche wie von Zauberhand faszinierende Farben von Orange und Grün bis hin Violett und machen jede Vase zum Unikat. Ja, das Atelier Volvox ist die richtige Adresse, wenn man Objekte für einen poetischeren Alltag sucht. (rae)

www.ateliervolvox.ch Bertastr. 19, Zürich. Vase Alba, 250 Franken

Farbenfroh in die Turnhalle: Schlärpli von Gymmyzz

Gymnastikschuhe von Gymmyzz Zvg

Es gibt sie noch immer, die Turnschlärpli für Kinder. Doch nun kann man dem Patenkind ein Paar wirklich coole in den Lieblingsfarben schenken (doppelt so teuer wie üblich, aber immer noch günstig). Ewig halten die Stoffschuhe nicht und so gibt’s zu Ostern dann die Version mit Glitzerstoff. Die Zürcher Firma, welche seit Jahrzehnten die berühmten Tigerfinkli herstellt, produziert die aufgehübschten Schlärpli neu seit diesem März – made in Europe (Polen). (kus)

gymmyzz.com, Schlärpli, 24.90 Franken

Das Aha-Erlebnis: Memospiel von Fidea, Luzern

Memospiel Jugendsprache-Elternsprache. Zvg

Für alle, die bei «voll fett», «safe» oder «Swag» nur Bahnhof verstehen, ist das Spiel Jugendsprache-Elternsprache des Luzerner Labels Fidea das Richtige. Es sorgt nicht nur für viele Lacher im Familienkreis, sondern auch, dass nicht jedes Gespräch zwischen Jung und Alt zum «Epic Fail» wird. Fidea glänzt ohnehin mit Ideenreichtum: Hier finden sich intelligente und formschöne Geschenke, hergestellt von sozialen Institutionen in der Schweiz. (rae)

www.fideadesign.com Hertensteinstr. 20, Luzern. Memospiel für 29.90 Franken

Natürlich gut: Seife Vrenelis Gärtli von Maya Reiser, Walensee

Naturseife Vrenelis Gärtli Zvg

«Zurück zur Natur» – im Fall von Maya Reiser fühlt sich dieser Claim wunderbar an auf der Haut. In aufwendiger Handarbeit stellt sie Naturseifen aus hochwertigen Pflanzenölen im traditionellen Kaltverfahren her und reichert sie mit Heilpflanzen und einheimischen Kräutern an. Alles frei von Konservierungsstoffen, chemischen Zusätzen und künstlichen Farbstoffen. Heraus kommen Kompositionen wie die pflegende und sehr milde Duschseife Vrenelis Gärtli, die mit getrockneten Blumen aus den Glarner Alpen auch optisch was hermacht. (rae)

www.mayasnaturseifen.ch An diversen Märkten anzutreffen. Seife Vrenelis Gärtli, 13 Franken (100g)

Mit ordentlich Wumms: Mount Rigi Likör, Zug

Likör Mount Rigi Zvg

Wiesen, alpine Pflanzen und Bergquellwasser: Der Mount Rigi Likör bringt den Geschmack der Alpen in die Flasche. Die Kreation aus der gleichnamigen Kirschbrennerei schmeckt gespritzt auf Prosecco, mit Tonic, als Cocktailmixer oder auch pur auf Eis – eine Bereicherung in jedem trinkfreudigen Haushalt. Entdeckt beim Onlineshop Stadtlandkorb, der Produkte von regionalen Lieferanten wie Familienunternehmen, sozialen Einrichtungen und Bauernhöfen vereint und eine grossartige Auswahl an Geschenkkörben bietet. Hier wird jeder Geschenksuchende fündig. (rae)

www.stadtlandkorb.ch Mount Rigi Likör, 29.90 Franken (70 cl)

Für Sonnenköniginnen: Kette von Alunir, St. Gallen

Halskette von Alunir. Zvg

Dieser Halskette aus Edelstahl kann auch der nebelverhangenste Wintertag nichts anhaben: Mit dem filigranen Schmuckstück von Alunir ist die Sonne immer mit dabei. Das kleine Schmucklabel kreiert und produziert in der Ostschweiz. Bei jeder Bestellung wird zudem ein Teil der Einnahmen gespendet; man wolle einen Beitrag an einen positiven Wandel leisten. Bei diesen Worten geht die Sonne gleich nochmals auf. (rae)

www.alunir.ch Bahnhofstr. 3, Heerbrugg. Kette Sun, 43 Franken

Wellness zu Hause: Badesalz bei Nishes

Badesalz aus Island. Zvg

Der Name ist Programm: Der Beauty-Onlineshop Nishes steht für exklusive Nischenlabels – zum Beispiel Angan Skincare aus Island. Das herrlich duftende Badesalz mit Birkenblättern und therapeutischen Ölen erfrischt, reinigt und macht die Haut schön weich. Nur das Beste ist gut genug für ein bisschen Wellness zu Hause. (rae)

www.nishes.ch Birch Bath Salt Refresh, 38 Franken (300 g)

Shiitake aus dem eigenen Boden: Pilzfabrik, Kerns

Pilzfabtik Zvg

Dass ein Produkt sicher biologisch und frisch ist, weiss man, wenn es zu Hause gewachsen ist. Für Shiitakepilze muss man nicht unbedingt einen Baumstrunk im Garten anbohren: Aus Kerns kann man eine «Pilzfabrik» bestellen, das Holz, in dem die Pilze wachsen, ist aus der Schweiz und natürlich recycelbar. Erntezeit ist nach sechs bis zwölf Tagen. Licht brauchen sie nicht, aber eine tägliche Feuchtigkeit, falls man sie drinnen züchtet. (kus)

www.pilzfabrik.ch, Stanserstrasse 50, Kerns OW (Abholzeiten 8 bis 12 Uhr). Ein Pilzzuchtset für 19 Franken

Fürs Analoge: Workbook von Ja/Und, Sargans

Workbook Ja/Und Zvg

Puristen werden dieses Notizbuch, eingefasst in pflanzlich gegerbtes Leder, lieben: Einerseits, weil ihm nie die Batterien ausgehen, andererseits, weil jedes Stück ein Unikat ist und mit einem edlen Kugelschreiber von Caran d’Ache bestückt ist. Die Marke Ja/Und ist ein wunderbares Beispiel für gelungenes Schweizer Design mit sozialem Drive: Die Produkte werden von Menschen mit Behinderung in Sargans gefertigt. (rae)

www.jaund.ch Workbook, 139 Franken

Für den Babybauch und die Mamaseele: Your Happy Box

Your Happy Box. Zvg

Ein Baby hat sich angekündigt und der Alltag ist noch immer übervoll mit Terminen. Verschenken Sie werdenden Müttern Zeit. In «Your Happy Box» befinden sich, sinnlich verpackt, alle Produkte, die dem Babybauch und der Mamaseele guttun: Schwangerschaftstee, Cremes, Massageöl und mehr. Beim Inhalt der Box wird nicht nur auf Nachhaltigkeit geachtet; die meisten Produkte stammen auch von Unternehmen, die von Frauen geführt werden. (ras)

www.yourhappybox.ch Ab 105 Franken.

Hüerägüät: Walliser Päckli

Walliser Päckli Zvg

Da geht Heimwehberglern das Herz auf: Der Onlineshop Walliser Päckli stillt den Hunger nach der einzigartig urchigen Welt im Süden mit liebevoll zusammengestellten kulinarischen Sets. So wartet das Weihnachts-Päckli mit zehn Walliser Spezialitäten auf, etwa Früchteroggenbrot, Hüswurst und würzigem Käse. Eben: Hüerägüät! (rae)

www.walliser-paeckli.ch Weihnachts-Päckli für 89.90 Franken

Für quietschbunte Weihnachten: Kerzenset bei Zooloose, Basel

Kerzentrio bei Zooloose. Zvg

Kerzen kann man nie genug haben, besonders in diesem Winter, der die grosse Energiekrise schiebt. Der Laden Zooloose Pure ist nicht nur in punkto Mode gross, sondern trumpft mit einer sorgfältig kuratierten Auswahl an Livingprodukten auf. Wie etwa mit den Kerzen von Pink Stories in Knallfarben, die einen wohltuenden Kontrast zum Kommerz-Einheitsbrei bilden. Auch gut: Die Kerzen sind palmölfrei und russen praktisch nicht. (rae)

www.zooloose.ch Läden in Basel und Zürich. «Dip Dye X-Mas-Neon Holiday»-Kerzentrio, 21.90 Franken