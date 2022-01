Wein Von wegen primitiv: Ein Primitivo-Hersteller erklärt den Hype um den charmanten Süditaliener Primitivo gilt in der Schweiz als beliebtester Rotwein. Warum eigentlich? Und wie wird er hergestellt? Ein Augenschein vor Ort.

Als der schmalwüchsige Junge seinen Vater letztmals richtig in Rage brachte, hatte er schulfrei. Es war im Herbst 1981. In einem Weiler nahe der Stadt Barletta. Im nördlichen Teil Apuliens. Sein Vater, ein bescheidener Rebbauer, verkaufte dort seit vielen Jahren Primitivo-Trauben an lokale Winzer. Zur eigenen Produktion reichten Rebfläche und Geld nie.

An diesem Samstag brachte der 14-jährige Gaetano den Vater um ein gutes Geschäft: Der Junge hatte bei der Weinlese schon den ganzen Tag nur die exponiertesten, süssesten Trauben ausgewählt. Sie in separate Körbe gelegt. Am Abend wollte der Junge seinem Vater dann vorschlagen, diese am nächsten Tag als noch bessere Qualität zu einem höheren Preis zu verkaufen. Deshalb hatte er in die markierten Körbe des Winzers, der ihre Tagesernte kaufte, nur Trauben von mittlerer Qualität gelegt.

Doch die eigenwillige Aktion des Jungen lief schief. Der Stammkunde merkte den Unterschied. Zog, ohne etwas zu kaufen, wieder ab. Und vom erbosten Vater gab’s dann auch noch Haue.

Der Tag war dennoch wegweisend: Ein paar Jahre später zog der Teenager weg, fand in Manduria – 150 Kilometer südlich, der Hochburg des Primitivo – bei einem Winzer Arbeit. Lernte das Weinhandwerk gründlich. 2001 erwarb er mit dem gesparten Geld und einem Kredit eine Rebfläche, die (noch) niemand wollte. Darin entdeckte er sehr alte Rebstöcke, über 90 Jahre alt! Heute zählt Gaetano Morella, 54, zu den bekanntesten und am besten prämierten Primitivo-Produzenten Apuliens. (Luca Maroni & Winespectator.)

Diesen Mann wollen wir an diesem Nachmittag nun treffen. Wollen hier, im Salento, mehr über den «Primitiven» erfahren. Im südöstlichsten Teil Italiens – eingebettet zwischen adriatischem und ionischem Meer – gedeiht er. Auf roter Erde, ausgetrocknet durch Hitze und Scirocco-Wüstenwind.

Nicht primitiv, sondern Charmeur

Gaetano Morella begrüsst uns ausserhalb Mandurias vor seinem Haus mit einem herzlichen «Salve». Führt uns in einen «Garage»-artigen Vorbau.

Hier produziert er pro Jahr nur gerade 35 000 bis 40 000 Flaschen. Aber dafür Qualität. Seine Überflieger: «La Signora» sowie «Old Vines». Er öffnet eine Flasche «Signora» (2016). Wir stecken wie er die Nase tief ins Glas, sind überwältigt vom intensiven Duft. Und erleben dann wuchtigen, samtenen Wein im Gaumen.

Trotzdem produziert er neben reinem Primitivo auch «Assemblages». Vermischt also Primitivo-Trauben mit Malbek oder etwa Negroamaro – die Rebsorte des ebenfalls beliebten Salice di Salentino. So wie das andere bekannte, prämierte Primitivo-Winzer auch tun.

Doch was bedeutet eigentlich Primitivo? Der Einfache, Simple, Ordinäre? «Nein», sagt Morella, «das hat nichts mit einfach zu tun.» Diese Traube reife einfach früher als andere. «Primitivo ist der Erste – il Primo ...» Die Pflege der Reben ist auch alles andere als einfach. Arbeitsintensiv, nur von Hand. Die einzelnen Rebstöcke werden nicht durch Pfähle gestützt. Es gibt keine Spanndrähte.

Die Rebsorte stammt ursprünglich aus Kroatien und ist dieselbe wie die amerikanische «Zinfandel»-Traube. Lächelnd sagt Morella:

«Der Primitivo ist halt ein süditalienischer Charmeur.» Er besteche durch dunkles Rot, verführerische Aromen von reifen Waldfrüchten, Nelken, Zimt, Pfeffer und Schokolade. Sowie einem vollmundigen, samtenen Abgang. «Besonders auch Frauen lieben ihn», sagt er.

Primitivo hat weniger Säure und Tannine

Dass Primitivo in der Schweiz bei vielen als der beliebteste (italienische) Rotwein gilt, hat gemäss Chandra Kurt, der bekannten Schweizer Weinkritikerin und Autorin, damit zu tun, dass er einen «Passepartout-Geschmack» habe. Und wegen seiner fruchtigen, lieblichen Art «am Familientisch gefällt, halt nicht zuletzt auch preislich». Bei anspruchsvollen Weinkennern hingegen ist der Primitivo eher verpönt.

«Weil es ein einfacher Wein ist. Weil die Verpackung mehr hergibt als der Inhalt selbst.»

Für Winzer Morella ein Vorurteil. Der Primitivo könne durchaus auch für Kenner ein Genuss sein, dafür brauchte es aber die perfekte Mischung zwischen Süsse und Säure. «Das hinzukriegen, ist eben Teil unserer Kunst ...», sagt Morella augenzwinkernd.

Den Schweizerinnen und Schweizern mundet der Süditaliener auf jeden Fall. Laut Statistik wurden 2020 aus Italien 51 Millionen Liter Rotwein importiert – so viel wie aus keinem anderen Land. Wie viel von 51 Millionen Litern auf die Rebsorte Primitivo entfällt, ist nicht bekannt. Doch Bruno Bonfanti, Präsident der Vereinigung Schweizer Weinhandel (VSW), sagt:

«Primitivo zählt seit geraumer Zeit garantiert zu den meistkonsumierten Rotweinen in der Schweiz.»

Er sei wegen seiner geschmacklichen Nähe zum bedeutend teureren Amarone (Veneto) zum Winner gereift.

Erst 1974 erhielt Primitivo di Manduria den DOC-Status. Bis Ende der 50er-Jahre verkauften die ärmlichen Rebbauern ihre Trauben vorab an amerikanische, spanische und französische Winzer. Die liessen die Ware in Taranto einschiffen, um zu Hause dem eigenen Wein die optimale Süsse zu verleihen. Doch Anfang der 60-Jahre formierten sich in Manduria mehrere Puglieser Rebbauern zur «Agricola San Marzano». Sie gründeten die erste Genossenschaft.

Seit längerem der meist konsumierte Rotwein

Die besuchen wir am nächsten Tag. Francesco Cavaloo, der Präsident, führt uns durchs riesige Gelände. «Anstatt unsere Trauben zum Schleuderpreis ins Ausland zu verkaufen, gründeten wir hier quasi die ‹Marke Primitivo›», sagt er. Mittlerweile ist sie weltberühmt, und San Marzano die grösste Produktion: 40 Millionen Flaschen pro Jahr, die meisten als Export. Dutzende Stahltanks, 40 Meter hoch, Inhalt 50 000 Liter.

Ein halbes Dutzend Önologen und sogar Biologen, die im firmeneigenen Labor permanent die Qualität überwachen.

Kein Wunder, ist San Marzano die grösste Lieferantin für die Schweiz. Ihr «Flaggschiff» heisst «Sessantanni». Bestens prämiert. Und der Name erinnert an die Gründung der Genossenschaft (1962). Zum Glück gibt’s im Salento auch viele andere, unabhängige Produzenten. Wie der kleine, aber feine Morella.

Wir fahren zurück nach Lecce. Die Liebe zu diesem Wein muss noch einen tieferen Grund haben als seine fruchtige, samtene Art. Eine Sehnsucht: nach der Einfachheit, dem Puren. Und der Sehnsucht nach etwas ganz Besonderem: dem warmen Licht. Ja, all das steckt in einer feinen Flasche Primitivo.

Ein Primitivo für jedes Portemonnaie: Unsere Tipps

La Signora (2017)

Primitivo di Manduria IGT, Azienda Morella, Manduria

75 cl / CHF 44.00

vinidamato.ch

ES (2019)

Salento Primitivo IGT, Gianfranco Fino

75 cl / CHF 59.90

flaschenpost.ch

Sud (2018)

Primitivo di Manduria DOC

Agricola San Marzano, Manduria

75 cl / CHF 16.50

vivino.com

Sessantanni

Primitivo di Manduria DOC Agricola San Marzano, Manduria

75 cl / CHF 21.50

flaschenpost.ch

Senza Parole (2020)

Primitivo Puglia IGP

75 cl / CHF 10.50

flaschenpost.ch