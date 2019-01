«Wellness ist kein Selbstläufer»

Menschen, Wasser und Ort zusammenführen und zu einem harmonischen Ganzen verbinden, das hat sich Aqua-Spa-Resorts zum Ziel gesetzt. Das Unternehmen mit Sitz in Sursee tut dies auf spezielle Weise: Es kombiniert Wellness mit aussergewöhnlicher Architektur.

Im Thermalbad & Spa Zürich etwa taucht der Gast im wahrsten Sinne des Wortes in den Berg ein, erlebt die Einmaligkeit des Steingewölbes der ehemaligen Hürlimann Brauerei und kann in riesigen Holzfässern baden. Hammam & Spa Oktogon in Bern wurde auf dem achteckigen Fundament des ersten Gaskessels der Stadt Bern aus dem 19. Jahrhundert gebaut.

Insgesamt sechs Spas betreibt das Unternehmen in der Schweiz, verteilt auf fast alle Landesteile: Hammam & Spa Oktogon in Bern, das Solbad & Spa Schönbühl, das Mineralbad & Spa Samedan, das Thermalbad & Spa Zürich, das Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad sowie das Termali Salini & Spa Locarno. Und alle haben sie zudem eines gemeinsam: Sie sind nicht an einen Hotelbetrieb gegliedert. Den Entscheid fällte man bewusst, wie Marketingverantwortliche Merve Kutay betont: «Wir verstehen uns als Day-Spa-Anbieter, darin sehen wir unsere Kompetenz.» Zudem zieht es das Unternehmen nicht nur an spezielle Orte, sondern – wenn sich die Möglichkeit bietet – auch in Städte. «Wir wollen für die Leute eine Wohlfühloase sein, an die sie gerne zurückkehren», so Kutay. Dazu gehört auch, dass konsequent auf Tageseintritt gesetzt wird, der Gast soll sich entspannen und den Aufenthalt geniessen und nicht genötigt sein, das Bad nach einer gewissen Zeit wieder verlassen zu müssen. Dies ist auch der Grund, weshalb in den Spas weitgehend auf Uhren verzichtet wird. Nachhaltig soll nicht nur der Besuch sein, sondern auch der Betrieb. Die Thermalbäder werden mit Ökostrom geheizt.

Die Aqua-Spa-Resorts zählen mit den sechs Standorten und den gut 400 Mitarbeitern zu den grösseren Wellness-Anbietern in der Schweiz. Dem Gast will man ein einzigartiges Erlebnis bieten. Dies gelingt ganz offensichtlich. Das Angebot spricht immer mehr auch jüngere Besucher an. Für Kutay kommt dies nicht ganz überraschend: «Gerade in unserer Zeit, wo der Alltag von vielen gekennzeichnet ist von Stress, gewinnen Angebote wie die unseren an Bedeutung.» Da kann man ihr nicht widersprechen. (bu)



