Interview Wenn das Smartphone plötzlich Papa heisst – wie die Digitalisierung Babys beeinflusst Jutta Wiesemann erforscht, was Digitalisierung mit den Allerkleinsten macht.

Was das Smartphone mit den Kindern macht, wird kontrovers diskutiert. Bild: Getty Images

Seit vier ­Jahren filmen Sie Familien in der Schweiz, Deutschland, Indien, Marokko und in Österreich, um zu schauen, wie ­Kinder im Zeitalter digitaler Medien aufwachsen. Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis?

Jutta Wiesemann: Digitalisierung verändert alles – wie wir Beziehungen führen, wie wir in der Familie miteinander umgehen, wie wir uns Wissen aneignen. Doch obwohl das Smartphone alltäglich geworden ist, tun sich Eltern schwer zu entscheiden: «Was ist gut für unser Kind?» Sie sind verunsichert, fragen sich: Darf ich das? Während dem ­Kochen das Kind mit dem Smartphone ­beschäftigen?

Und?

2019 zeigten wir in einer Ausstellung, wie die von uns untersuchten Familien das Smartphone im Alltag einsetzen. Junge Mütter und Väter waren geradezu erleichtert zu sehen, dass andere ihren Kindern ebenfalls das Smartphone in die Hand geben. «Das machen wir auch», war die für sie wichtige Erkenntnis. Und: «Scheint doch normal zu sein.»

Sie plädieren für einen unbefangeneren ­Umgang mit digitalen Medien?

Wir geben Kindern Schnuller oder Rasseln, damit sie ruhig sind, warum dann nicht auch ein Smartphone? Ich halte nichts davon, diese Geräte zu verteufeln, wie es im öffentlichen Diskurs nach wie vor geschieht. Für Eltern ist es nicht hilfreich, wenn Hirnforscher im Zusammenhang mit Smartphones Krankheiten und Gefahren herauf­beschwören. Fakt ist: Das Ding können wir nicht mehr abschaffen. Mein Job ist es, das Phänomen genau anzuschauen und offen zu diskutieren. Eltern wiederum sollten mit Kindern gemeinsam das Smartphone erkunden.

Wie meinen Sie das?

Verteufeln wir digitale Medien, verhindern wir, dass Eltern offen darüber mit ihren Kindern reden und gemeinsam Regeln auf­stellen. Denn diese braucht es – wie etwa «das Smartphone hat beim Essen nichts zu suchen». Daran müssen sich aber auch Eltern halten. Wird der Nachwuchs älter, ist es wichtig, ihn nicht mit den Geräten alleine zu lassen: Dabei sein, beobachten, fragen: «Was machst du da? Das ist ja spannend!»

Und was machen wir mit den Allerkleinsten?

Es gibt keinen einzigen Grund, weshalb man Kleinkindern auf dem Smartphone nicht einen Film zeigen sollte, auf dem sie selbst zu sehen sind. Medien wurden schon immer verteufelt – früher waren es Comics oder Fernsehen. Deshalb ist es absurd zu behaupten, Kinder dürften frühestens ab drei Jahren ein Tablet in die Hand bekommen oder Smartphones seien erst ab 14 Jahren erlaubt. Dies entspricht nicht der Realität, in der Kinder aufwachsen. Zudem: Digitale Medien sind nicht die Ursache für Schwierigkeiten in einer Familie, sie bringen diese nur auf spezielle Weise hervor.

Und sie werden von allen begehrt: Sie blinken, sprechen …

Genau. Eltern mögen im Umgang mit Smartphones noch nicht so sicher sein – für den Nachwuchs sind sie ganz normal. Kinder gehen sehr souverän und natürlich damit um, geben ihnen auch oft Namen. So heisst das Gerät in einer Familie «Hallo», in einer anderen «Papa».

Sie sagen, Digitalisierung verändert, wie wir Beziehungen aufnehmen und führen – ­was meinen Sie damit?

Mit der Digitalisierung ändert sich die Art und Weise, die Welt zu sehen und sich selbst: Wer bin ich? Wo höre ich auf? Wo sind die anderen? Diese Grenzen verwischen. So ­hat sich das Verständnis von Anwesenheit und Abwesenheit durch den alltäglichen ­Ge­brauch digitaler Medien völlig verändert. Früher war eine Person abwesend, wenn sie den Raum verlassen hat. Heute kann sie via Videoanruf für das Kind immer noch anwesend sein. Schon Kleinkinder verstehen ein Smartphone als «Oma ist da drin» und kommunizieren unbedarft – sowohl face-to-face als auch face-to-screen. Wir nennen das Phänomen «Oma in unterschiedlichen Darreichungsformen».

Wenn Oma virtuell mit am Tisch sitzt, statt zu Besuch kommt?

Genau, sie ist gleichzeitig da und auch wieder nicht. Das Spannende daran: Kinder unterscheiden nicht zwischen Präsenz auf dem Bildschirm und leibhaftiger Anwesenheit. Eltern versuchen diese Differenz oft sprachlich zu vermitteln, betonen etwa: «In drei Wochen sehen wir Oma» – was Kinder nur verwirrt. «Wieso?», denken sie, «wir sehen sie doch!»

Noch bevor die Generation Smartphone in den Kindergarten kommt, wurde sie ­tausendfach fotografiert. Wie prägt das die Kinder?

Tatsächlich ist diese Kleinkindgeneration die erste, die sich selbst beim Aufwachsen zusieht. Sich-selbst-Betrachten ist dabei etwas anderes, als sich im Spiegel zu erblicken. Wer sich so sieht, hat ein anderes Verhältnis zu sich und der Welt. «Das bist du» ist einer der häufigsten Sätze, der in Familien fällt. «Schau, da hast du das erste Mal Brei ge­gessen, da Laufen gelernt», sagt der Vater, zeigt aber nicht auf das Kind, sondern auf das Video. In Zeiten von Selfies und ­Videos löst sich Identität vom Körper und nimmt Formen an, die medial geteilt werden können.

Was macht das mit Kindern?

Selbstbild und Identitätsbildung laufen künftig viel mehr über digitales Material. Wir wissen noch nicht genau, wie sich diese ständige Vorzeig­barkeit auswirkt, aber sie wird Folgen ­haben – auf unsere Vorstellung von Personen und deren Identitäten. Während ­meine Generation eine lineare Erinnerung hat, werden heutige Kleinkinder ihr Aufwachsen eher als Fleckenteppich verschiedener Foto- und Filmdokumentationen sehen. Gleichzeitig selektieren Kinder früh, was ein ­gutes Foto ist, sagen etwa: «Oma soll das nicht sehen.» Hier beginnt das Aushandeln, was öffentlich ist, was privat. Aber auch ganz praktisch zeigt sich die Digitalisierung im Alltag.

Woran denken Sie?

Familien haben den Videobeweis für sich entdeckt. Will das Kind nicht baden, sagt aber «Morgen mache ich das», nimmt Papa das Statement auf. Gibt es am anderen Tag wieder Streit darüber, zieht er das Smartphone heraus und sagt: «Moment, schau mal, was du gestern versprochen hast.» Diese neuen Formen der Dokumentation verändern den Familienalltag.

Inwiefern beeinflussen digitale Medien frühes Lernen?

Schon die Kleinsten können mit dem Smartphone ein Verhältnis zur Welt entwickeln und diese gestalten, etwa durch erste Formen digitaler Mitteilung: Kinder lieben es, wild auf dem Smartphone herum zu drücken und Emojis zu verschicken. Aber auch Erwachsene müssen Kommunikation neu denken: Wie beende ich ein Gespräch auf Whatsapp? Braucht es eine Grussformel?

Was hat Sie am meisten überrascht?

So verschieden die von uns begleiteten ­Familien sind: Die Formen der Aneignung des Smartphones durch die Kleinen ist überall ähnlich. Kinder lernen, dass dieses Gerät zum ­Familienalltag gehört. Sie ­lernen früh, sich vor der Kamera in Pose zu bringen. In Indien beschäftigen sich Erwachsene und Kinder unbefangen mit digitalen Spielgeräten, das Smartphone ist nur eines von vielen Spielsachen. Das unterscheidet sich ­von den hierzulande häufigen ­Gefahrendiskursen.

Jutta Wiesemann – Deutsche Erziehungswissenschafterin Bild: PD Das Forschungsprojekt der 60-jährigen Jutta Wiesemann heisst «Frühe Kindheit und Smartphones». Die Deutsche ist Professorin für Erziehungswissenschaften an der Uni Siegen (D) und untersucht seit 2016, wie Kinder zwischen null und sechs Jahren mit Smartphones umgehen und welche Rolle digitale Geräte in Familien rund um die Welt spielen. Dazu begleiten sie und ihr Team zwanzig Familien in den fünf Ländern Schweiz, Deutschland, Österreich, Marokko und Indien mit der Kamera. Das Projekt ist das einzige dieser Art und läuft bis 2028.