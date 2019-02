Serie Wermut: Bitterkeit bringt Freude Dieses Kraut ist sehr bitter. Es hilft Magen und Darm, bei Frauenleiden und bei depressiven Verstimmungen. Jetzt ist die beste Zeit, Wermutkraut zu nutzen. Zu beachten ist aber die Dosis. Ulrike von Blarer Zalokar

Wermutkraut: Heil- und wirksam, aber besser nicht überdosieren. (Bild: Imago)

Eben gab es die Süssigkeiten der Weihnacht, bald kommen die süssen Zigerkrapfen der Fasnacht. Dazwischen tut jetzt Bitteres gut, vielleicht gar Not: Süsses macht träge, bringt Phlegma, Schleim und depressive Verstimmungen.

Das Bittere bewegt, nicht nur die Verdauung, auch den Geist.

Also, Wermutkraut. Es ist wirklich sehr bitter. Die alten Ägypter widmeten es ihrer Fruchtbarkeitsgöttin, nutzten es für Liebestränke. Seit den Griechen hat es den noch heute gültigen Namen, hergeleitet von der Göttin der Jagd, der Frauen und der Heilkunde, Artemis: Artemisia. Im Mittelalter wurde in vielen Klostergärten Artemisia angebaut. Es wurde gegen Motten verwendet, auch der Tinte beigemischt, um Schädlinge davon abzuhalten, Schriften und Bücher anzufressen und zu zerstören. Auch gegen Schlangengift und Giftpilze wurde Wermutkraut eingesetzt. Und Kindern wurde es in die Wiege gelegt, es sollte ihnen guten Schlaf bringen, sie sogar vor Zauberei schützen.

Bestandteil von Absinth

Der Beiname von Artemisia lautet apsinthion. Absinth? Ja, Wermutkraut ist Bestandteil des Absinths, dieses Anis-Schnapses, der zu Halluzinationen geführt haben soll und deswegen bei Künstlern beliebt, aber lange Zeit verboten war, in der Schweiz von 1910 bis 2005.

Genau so heisst der wichtigste Bitterstoff des Wermutkrauts: Absinthin. Über die Mundschleimhaut regt er Speichel und Magensäfte an, und so ist Wermut auch als Aperitif bekannt.

Das Wort «Wermut» soll Bezug nehmen auf «Erwärmen» und «Erhalten der Sinne».

Um diese Sinne auch wirklich zu erhalten, nutzt man Wermutkraut besser nur therapeutisch, am besten verschrieben von einem Naturheilpraktiker. Die Haupteinsatzgebiete sind Magen- und Darmbeschwerden, von Appetitlosigkeit über Blähungen bis zu Magen- und Darmerschlaffung. In der Frauenheilkunde wird es ebenfalls genutzt, so bei Menstruations- und Wechseljahrproblemen und Gebärmutterentzündungen. Auch bei Reizbarkeit und depressiven Verstimmungen soll es helfen.

Tinktur oder Tee

In der chinesischen Medizin wird Wermutkraut eher als Tinktur genutzt, in der europäischen Naturheilkunde eher als Tee: Einen Teelöffel getrockneter Blüten mit 250 ml heissem Wasser aufgiessen, zehn Minuten ziehen lassen, täglich zwei bis drei Tassen. Wer diese Bitterkeit nicht aushält, startet mit einem halben Teelöffel. Oder man tränkt ein Tüchlein drin und tupft damit Hautstellen mit schlecht heilenden Wunden, Geschwüren und Insektenstichen ab:

Wermutkraut ist nämlich nicht nur verdauungsfördernd, sondern auch antimikrobiell und trocknend.

Vorsicht bei Schwangeren

Nur Schwangere sollten aufgrund der ätherischen Öle auch auf die äussere Anwendung verzichten, Wermutkraut kann im Extremfall Abbrüche und Frühgeburten auslösen. Auch die Tinktur ist für Schwangere nicht geeignet. Hergestellt wird sie aus dem frischen Kraut mit Blüten.

Die TCM kombiniert diese Tinktur je nach individueller Situation des Patienten mit weiteren Kräutern und verschreibt drei bis 15 Tropfen eine Stunde vor oder nach den Mahlzeiten. Wermutkraut ist in Apotheken und Drogerien erhältlich. Bitte auf Packungsbeilagen bzw. die Anweisungen des Naturheilpraktikers achten:

Überdosiert kann Wermutkraut unter anderem Benommenheit und Krämpfe auslösen.

Deswegen macht man die Tinktur lieber aus einem wässrigen als einem alkoholischen Auszug. Sonst steckt zu viel Thujon drin, dieses ätherische Öl kann für empfindliche Personen pro blematisch sein.

Jetzt, zwischen zwei süssen Zeiten, empfiehlt sich also Bitteres, zumal auch das Grau des Winters die Sinne bedrückt. Wermutkraut kann so manchem die depressive Verstimmung verbessern, und die Fasnacht wird dann zusätzlich helfen.