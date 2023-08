Tierreich Kuschelnde Koalas und kopfstehende Käfer: Wie Tiere in heissen Ländern cool bleiben Cool bleiben, wenn es heiss wird: Einige Tiere haben sich mit erstaunlichen Tricks angepasst. Viele von ihnen leben in Wüsten, in denen das Thermometer auf 80 Grad Celsius in Bodennähe klettern kann.

Fische sind bei Hitze fein raus, könnte man meinen, denn schliesslich planschen die den ganzen Tag im kühlen Nass. Weit gefehlt: In der Schweiz kommt es zu Fischsterben, wenn die Wassertemperatur steigt und steigt und steigt. Wüstenkärpflinge sehen das entspannter. Der kleine Killifisch Cyprinodon julimes trägt seinen Beinamen «heissester Fisch der Welt» und lebt in der 46 Grad heissen Thermalquelle El Pandeno im mexikanischen Chihuahua.

Dennoch: Die Lebensbedingungen der Wüstenfische sind hart. Verdunstet das Wasser mehr und mehr, haben sie ein grosses Problem. Nicht nur, dass sich der Salzgehalt immer stärker konzentriert und der Sauerstoff in wärmerem Wasser immer weiter abnimmt, irgendwann ist ganz einfach gar kein Wasser mehr da. Was dann?

Afrikanische Lungenfische graben sich dann im kühlen Schlamm ein. Ein spezieller Schleimkokon schützt sie vor Austrocknung. Da die urtümlichen Tiere über Lungen verfügen, können sie den Luftsauerstoff atmen. In ihrem Kokon fahren sie alle Körperfunktionen auf ein Minimum zurück und fallen in einen tranceartigen Sommerschlaf.

Den Trick mit der Sommerruhe beherrschen auch viele andere Spezies, Schlangen und Skorpione etwa, die durchaus bis zu einem Jahr in der Dürrestarre ausharren können.

Die grossen Ohren haben einen zweifachen Zweck. Raphael Rohner

Wüstenfüchse fressen so ziemlich alles, was sie überwältigen können und versorgen sich so auch mit Feuchtigkeit. Auf Nahrungssuche gehen sie in der Dämmerung und nachts. Die gut durchbluteten grossen Ohren dienen auch zur Wärmeregulierung: Das warme Blut kann auf dieser grossen Oberfläche unter der dünnen Haut sehr schnell abkühlen. Wenn das immer noch nicht genügt, kann der Fennek atemberaubend schnell hecheln: mit 690 Atemzügen pro Minute. Normalerweise reichen ihm 23 Atemzüge pro Minute.

Auch Elefanten kühlen sich mit ihren Ohren so. Sie setzen zudem auf ihr hervorragendes Gedächtnis und merken sich sehr gut, an welchen Stellen es einmal Wasser gab, bevor es weggetrocknet ist. Dort buddeln sie dann und werden dabei durchaus fündig.

Ein Schwarzkäfer beim Handstand im weissen Sand. Makasana / iStockphoto

Aber was machen die, die nicht so stark sind? Schwarzkäfer graben sich zwar tagsüber ein, um nicht in der heissen Mittagsglut brutzeln zu müssen, aber bis zum Grundwasser gelangen sie so nicht. Die Insekten machen in der Nacht und in den frühen Morgenstunden eine Art Kopfstand. Der Nebel, der zu dieser Zeit in der Luft liegt, schlägt sich nun auf dem Chitinpanzer der Käfer ab. In speziellen Rillen sammeln sich die Tautropfen und laufen dem kopfstehenden Käfer in den Mund.

Flughühner legen bei der Wassersuche Distanzen von 70 und mehr Kilometern zurück. Um auch ihre im Nest zurückgebliebenen Nachkommen mit Wasser versorgen zu können, haben sie einen Trick: In ihrem vollgesogenen Brust- und Bauchgefieder nehmen sie das Wasser ganz einfach mit. Immerhin etwa ein Drittel des so getankten Wassers kommt auch wirklich bei den Küken an.

Kamel haben eine variable Körpertemperatur. Fotoalia

Wenn es um Oasen und Wasserstellen geht, dürfen die Kamele nicht fehlen. Entgegen aller Gerüchte speichern sie kein Wasser in ihren Höckern, sehr wohl aber können sie Unmengen davon auf einmal trinken, nämlich bis zu 200 Liter. Um so viel Wasser überhaupt schadlos aufnehmen zu können, haben Kamele keine runden roten Blutkörperchen, sondern spezielle ovale, die sich bis zu 270-fach ausdehnen können. Damit das kostbare Nass nicht gleich wieder verloren geht, haben Kamele noch einen weiteren Trumpf in der Nase: Der norwegische Tierphysiologe Knut Schmidt-Nielsen fand heraus, dass die Tiere über Membranen in ihren Nüstern bis zu sechzig Prozent des Wasserdampfes ihrer Ausatemluft resorbieren können. Und nachts, wenn das Thermometer in der Wüsste bis zum Gefrierpunkt abfallen kann, verringert sich die Körpertemperatur der Wüstenschiffe auf bis zu 34 Grad Celsius. Am nächsten Tag haben sie also noch einiges an Reserve, bis die maximalen 41 Grad Celsius Körpertemperatur wieder erreicht sind.

Koala kühlt sich an Baumstamm ab. Getty

Wenn es Koalabären zu heiss wird, klettern sie von ihren geliebten Eukalyptusbäumen herunter, haben australische Forscher festgestellt. Natalie Briscoe und ihr Team von der Universität von Melbourne beobachteten, dass die Tiere ab 30 Grad Celsius stattdessen auf Akazien kletterten, um deren Stämme regelrecht zu umklammern. Temperaturmessungen ergaben: Baumstämme der Akazien waren bis zu 8,99 Grad Celsius kühler als die Umgebungsluft.

Waldameisen sind gut im kühlenden Lüften. zvg

Noch praktischer ist es natürlich, wenn man einen Ventilator hat. Honigbienen haben gleich eine ganze Reihe davon. Wenn es ihnen und ihrer Brut zu warm wird, versammeln sich einige Arbeiterinnen am Ausflugloch und sorgen mit Flügelschlägen für einen Luftaustausch im Stock. Rote Waldameisen hingegen lüften einmal richtig durch: Sie öffnen einfach einige Gänge auf der Schattenseite des Nestes und lassen so ordentlich frische Luft herein.

Über die ausgeklügelsten Klimaanlagen im Tierreich verfügen aber wohl die Termiten. Australische Kompasstermiten richten ihre meterhohen Bauten in Nord-Süd-Richtung aus, sodass nur die schmale Seite von der Sonne beschienen wird. Sozusagen im Keller ihres architektonischen Meisterwerks graben die kleinen Tiere Stollen in bis zu 20 Meter Tiefe herab, um so an das Grundwasser zu gelangen. So können die kleinen Insekten cool bleiben, egal wie heiss es draussen gerade mal wieder ist.