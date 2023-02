Meinung Wir Enkeltrickbetrüger Eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer spricht sich dafür aus, dass Grosseltern für ihre Hütedienste entschädigt werden sollen. Das wäre ein bequemer Weg. Und der falsche. Michael Graber Drucken Teilen

Grosseltern sollen für ihre Care-Arbeit entlöhnt werden, findet eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer. Keystone

Die Idee ist bestechend. Grosseltern sollen Geld fürs Enkelhüten kriegen. Vom Staat. Weil, nun wird es ein bisschen pathetisch, ihre Arbeit von unschätzbarem Wert ist. Das wissen alle Mamas und Papas, die beide im Berufsleben bleiben wollen. Anders als die Kitas sind Grosspapa, Grossmama, Opa, Oma, Nonna und Nonno örtlich flexibel, kennen keine Öffnungszeiten und können sich auch ganz gezielt auf die Kinder einlassen. Und, machen wir uns nichts vor, vor allem sind sie gratis.

Da muss nicht mühsam gerechnet werden, ob sich der Arbeitstag auch tatsächlich monetär lohnt. Oft frisst die Kita einen grossen Teil des zusätzlich erwirtschafteten Geldes gleich wieder auf. Das ist nach wie vor eines der gängigsten Argumente für ein traditionelles Familienmodell. So gedeutet ist Enkelhüten, zumindest jenes an Arbeitstagen der Eltern, ein Kampf gegen den Fachkräftemangel. Auch darum: Grosseltern sind eine Stütze der Wirtschaft und gehören entschädigt. «Too big to fail».

Ade schlechtes Gewissen

Mit der Entschädigung vom Staat würde sich auch ein anderes Problem schlagartig lösen: das schlechte Gewissen von uns Eltern. Wenn wir wieder einmal viel zu hastig und viel zu kurzfristig die Grosseltern aufbieten, um noch an einem Meeting teilzunehmen oder noch ein paar berufliche Dinge zu erledigen. Wäre die Arbeit der Grosseltern entlöhnt, so wäre es nicht mehr Hobby, sondern Arbeit. Und wir müssten uns nicht ständig einreden, dass die Grosseltern es eben halt einfach so schampar gerne machen. Sei es wegen der Enkelkinder oder um uns aus der Patsche zu helfen.

Die Hüte-Unterstützung durch den Staat ist darum nichts anderes als ein Enkeltrick. Und wir Eltern wären dann alle Enkeltrickbetrüger. Wir lassen uns Arbeit, die wir selbst nicht bezahlen wollen, von anderen bezahlen und verschaffen uns gleichzeitig ein gutes Gewissen. Das ist vor allem eines: bequem. Und auch: falsch.

Es steckt ein Denkfehler dahinter: Geld ist nicht gleich Wertschätzung. Die Care-Arbeit der Grosseltern ist nicht mehr oder weniger wert, wenn sie dafür einen Zustupf zur AHV, einen Steuerabzug oder einen Batzen erhalten. Ob sie sich für ihre Arbeit wertgeschätzt fühlen, hängt wesentlich von uns Eltern ab. Betrachten wir es als Selbstverständlichkeit? Planen wir mit ihnen gemeinsam? Und, ganz wichtig, überfordern wir sie damit nicht?

Auch die Notbremse ziehen

Denn in einer Gesellschaft, in der Eltern immer später Kinder kriegen, werden auch die Grosseltern immer älter. Der Hütedienst, gerade im Alltag, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Auch deswegen ist eine Kita keine sonderlich günstige Angelegenheit. Hier lohnt es sich manchmal, die umgekehrte Frage zu stellen: Würden wir weiterhin auf die Betreuung durch die Grosseltern setzen, wenn wir dafür gleich viel bezahlen müssten wie für eine Kita?

Zahlreich sind die Beispiele, in denen Eltern ihre Kinder in die Obhut von Grosseltern geben, die eigentlich nicht mehr wirklich dafür in der Lage sind. Sei es aus Krankheits- oder Altersgründen. Wertschätzung misst sich auch daran, dass man dann als Eltern die Notbremse zieht und die Betreuung anders organisiert – auch wenn sie dann mit Kosten verbunden ist. Die Grosseltern können die Enkelinnen und Enkel trotzdem weiterhin regelmässig sehen. Aber nicht in einer Muss-Situation, sondern in einer deutlich entspannteren Kann-Situation.

Gesunde Grosseltern, die gerne auf Enkelkinder aufpassen, sind ein Luxus. Wir sollten sie auch so behandeln. Mit Geld aufwiegen können wir das sowieso nicht.