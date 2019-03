Helikopter-Eltern ziehen Problemkinder heran! Zu viel Fürsorge schadet Kindern! So macht zwanghafte Erziehung Kinder zu Weicheiern! Diese und andere Schlagzeilen mussten Eltern, die immer um ihre Kinder kreisen, in letzter Zeit über sich lesen. Die harsche Kritik an Helikopter-Eltern hält an. Eine Generation von verwöhnten, unselbstständigen Tyrannen wachse da heran: verhaltensgestört, lustlos, leistungsverweigernd, nicht gewappnet für die Tiefs des Lebens, sind sich Experten einig. Als Beweis führten sie Studie um Studie an.

Nun liegt eine neue Erhebung vor, die Helikopter-Eltern entlastet. Matthias Doepke, Helikopter-Vater und Wirtschaftsprofessor in den USA, hat mit dem Ökonomen Fabrizio Zilibotti untersucht, welche Folgen eine Helikopter-Erziehung für Kinder hat. Die Ergebnisse erläutert er im Buch «Love, Money & Parenting». Gut gerüstet fürs Berufsleben Die Hauptthese: Vielen Kindern von heute fehlen zwar die Freiräume von früher, dafür sind umsorgte Buben und Mädchen später erfolgreicher im Beruf. Doepke folgert: Helikopter-Erziehung funktioniert und bringt Kindern lebenslange Vorteile, gerade wenn es um Bildung geht. Die Wissenschafter hatten dazu weltweit Pisa-Leistungstest von 15-Jährigen analysiert. Und diese in Zusammenhang mit Schilderungen gesetzt, wie intensiv sich die Erwachsenen mit diesen Kindern abgeben. Am wirksamsten sei die autoritative Erziehung. Die Methode jener Eltern also, die nicht diktieren, was das Kind zu tun hat, sondern es von einer sinnvollen Sache überzeugen. In den USA und China ist die Helikoptereltern-Rate gemäss der Studie am höchsten, in Schweden am tiefsten. Die Schweiz liegt irgendwo dazwischen. (dbu)