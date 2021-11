Christentum Sonntag der verfolgten Kirche: «Wir wollen nicht schweigen» In vielen Regionen der Erde leben Christinnen und Christen in Gefahr. Sie werden verfolgt, misshandelt und getötet wegen ihres Glaubens. Die Kirchen der Schweiz widmen zwei Sonntage im November diesem virulenten Thema.

Äthiopische Christen nehmen an einem Gebet vor der Kirche teil. Auch der nordostafrikanische Staat wird im Weltverfolgungsindex 2021 aufgelistet.

In unserer christlich geprägten westlichen Welt ist man sich kaum gewahr, dass weltweit an die 340 Millionen Christinnen und Christen in rund 74 Ländern aufgrund ihres Glaubens bedroht, verfolgt und unterdrückt werden. Um auf diese Situation aufmerksam zu machen, ist jährlich im November ein Sonntag dieser Thematik gewidmet. Ausgerufen von sieben christlichen Organisationen, soll am «Sonntag der verfolgten Kirche» (siehe Box am Ende des Textes) jeweils für die Religionsfreiheit eingestanden werden. Die Organisationen sind dabei vereint in der Arbeitsgemeinschaft für Religions­freiheit der Schweizerischen Evangelischen Allianz (SEA).

2021 stehen mit dem 14. und 21. November gleich zwei Sonntage im Zeichen der Christenverfolgung. Stellvertretend für die 74 Länder, in welchen Christen unter Repressalien leiden, legt die SEA heuer den Fokus auf islamisch geprägte Staaten wie die Türkei und diejenigen der Subsahara, wo Christen unter gegen sie gerichtete Gesetze sowie Unterdrückung aufgrund der Konversion zum Christentum leiden. In der Türkei etwa, so informiert die SAE, werde die Religionszugehörigkeit im Ausweisdokument miterfasst. Wer seine Papiere nach einer Konversion vom Islam zum Christentum diesbezüglich ändern lassen wolle, habe hohe Hürden zu überwinden. Folgen seien unter anderem allgemeiner Spott, Benachteiligung oder direkte Abweisung bei Bewerbungen sowie Unterdrückung oder gar Bedrohung.

Die für Christen «tödlichste Region»

Besonders dramatisch ist die Situation für Christen gemäss SEA in den Staaten entlang der Südsahara, nachdem sich die Lage durch die Coronapandemie für die Betroffenen dort sogar noch verschlechtert habe. So nutzten Dschihadisten das Versagen schwacher Regierungen während der Pandemie aus, sodass sich religiös motivierte Verbrechen vervielfacht hätten. Über 400 gewaltsame Zwischenfälle seien in den betroffenen Regionen verzeichnet worden, was einen Anstieg von 90 Prozent im Vergleich zum Jahr vor Corona bedeute. In Nigeria – das Land wird im Weltverfolgungsindex «Open Doors» erstmals unter den zehn meistbetroffenen aufgeführt – seien Hunderte christliche Dörfer überfallen, besetzt und Kirchen zerstört worden. Die Subsahara-Region habe sich aufgrund der islamistischen Gewalt zur tödlichsten Region für Christen entwickelt, zieht SEA trauriges Fazit.

Die Situation nicht banalisieren

Philippe Fonjallaz, Präsident der Arbeitsgemeinschaft für Religionsfreiheit der Schweizerischen Evangelischen Allianz, dazu: «Die verfolgten Christinnen und Christen leiden unter den Konsequenzen für ihre Entscheidung, Christus nachzufolgen. Deshalb rufen wir die weltweite Kirche auf, für sie zu beten und sich für sie einzusetzen, damit ihre Situation nicht banalisiert wird. Angesichts der Ungerechtigkeit, die sie erleiden, wollen wir nicht schweigen!»