Wochenkommentar Wir verlieren den Wettlauf gegen die Maschinen ‒ es ist Zeit, sie als Partner zu sehen Von der neuen Welle der Automatisierung sind Juristen, Journalistinnen und Analysten viel stärker betroffen, als Coiffeusen, Pfleger und Lehrerinnen. Das muss nicht schlecht sein. Raffael Schuppisser

Gut möglich, dass hier bald ein Roboter schreiben wird, ohne dass Sie das merken. Künstliche Intelligenz (KI) ist längst keine Zukunftsvision mehr, sondern eine Realität, die sich in vielen Bereichen des täglichen Lebens zeigt. Von der Sprachsteuerung unserer Smartphones bis zu teilautonomen Autos – die Möglichkeiten der KI sind vielfältig und scheinen fast keine Grenzen zu kennen.

Nein, das ist keine Zukunftsmusik. Dieser Absatz hat tatsächlich ein Roboter geschrieben. Haben Sie es gemerkt? Da mir kein kreativer Einstieg in diesen Text einfallen wollte und ich darob bisschen verzweifelt war, habe ich die künstliche Intelligenz ChatGPT gebeten, mir einen Anfang für einen Kommentar zur künstlichen Intelligenz zu schreiben.

47 Prozent aller Jobs bald weg?

Die Software ist im Internet frei zugänglich und lässt sich über ein Eingabefeld so einfach nutzen wie die Suchmaschine von Google. ChatGTP hat der künstlichen Intelligenz zu einer neuen Sichtbarkeit verholfen. Die Erzählung, dass die KI zu einer neuen Automatisierungswellen führen und einem Jobsterben verursachen könnte, wird seit geraumer Zeit dargeboten. Doch nun lässt sich mit eigenen Augen überprüfen, was sie bereits kann: nahezu fehlerfrei sinnvolle Texte schreiben, nach Vorgaben Bilder und Illustrationen generieren und Computercode programmieren. Sie konkurriert damit die Arbeit von Kommunikationsabteilungen, Journalisten, Illustratorinnen, Werber und Informatikerinnen.

Vor knapp zehn Jahren sorgte eine Studie der Universität Oxford für einen ähnlichen medialen Wirbel wie derzeit ChatGTP. Sie kam zum Schluss: «47 Prozent aller Jobs in den USA werden sehr wahrscheinlich innerhalb der nächsten zwei Dekaden der Automatisierung zum Opfer fallen.» Das war damals ein Weckruf, der allerdings bald verstummte. Nun, da man eine Weile mit ChatGTP herumgespielt hat, ist er wieder präsent. Und mit ihm eine zweite Studie der US-Denkfabrik Brooking Institution aus dem Jahr 2019, die besagt, dass Jobs für Akademiker fünf Mal stärker von der Digitalisierung bedroht sind als solche, für die kein Hochschulabschluss nötig ist.

Der Roboter kann bessr Romane schreiben als Haare schneiden

Paragrafen interpretieren, Röntgenbilder lesen und Finanzanalysen erstellen, lässt sich einfacher automatisieren als Haare schneiden, Kinder betreuen und ältere Leute pflegen. Vieles spricht dafür, dass wir von einem KI-Roman inspiriert und emotional durchgeschüttelt werden, bevor wir uns in den Drehstuhl eines Haarschneideroboters setzen. Denn auch das Feld der Kunst überlässt die KI nicht den Menschen.

Es kommen neue Herausforderungen auf uns zu. Wurden die handwerklichen Berufe im Westen zuerst von der Industrialisierung und dann von der Globalisierung unter Druck gesetzt, so droht nun dem Dienstleistungssektor, der Kreativbranche und der akademischen Elite ein ähnliches Schicksal. Sie werden herausgefordert. Aber nicht von Billigarbeiter aus Asien, sondern von Algorithmen.

Das heisst nicht, dass 47 Prozent aller Menschen einfach arbeitslos werden. Die Jobprofile werden sich ändern, neue Berufe entstehen. Wenn sich quasi auf Knopfdruck von einer KI hundert Werbekampagnen oder hundert potenzielle Bestseller-Romane generieren lassen, wer entscheidet dann, welche gespeilt wird, welcher auf den Markt kommt? Wiederum eine KI oder vielleicht doch ein Mensch?

Teamwork: Menschen und Maschinen ergänzen sich gut

Um mit der neuen Herausforderung klarzukommen, braucht es ein Umdenken. Wir stehen nicht mit den Maschinen im Wettlauf ‒ diesen werden wir über kurz oder lang verlieren. Wir kooperieren mit Maschinen, zunehmend auch kreativen und intellektuellen Tätigkeiten.

Denn Menschen und Maschinen ergänzen sich gut. Seit Mitte der 90er-Jahre ist zwar klar, dass Computer besser Schach spielen als Menschen. Noch besser als ein Schachcomputer ist aber ein Tandem aus Mensch und Maschine. Tritt ein Schachprofi zusammen mit einem mittelmässigen Computer gegen einen Hochleistungsrechner an, wird das Team gewinnen.

In Zukunft wird das Team Mensch‒Maschine wohl auch in kreativen und intellektuellen Aufgaben führend sein. Dereinst arbeiten wir vermutlich mit derselben Selbstverständlichkeit im Alltag mit einer KI zusammen, wie wir heute Korrekturvorschläge in einem Textverarbeitungsprogramm akzeptieren. Mir hat die die künstliche Intelligenz bei diesem Text auf jeden Fall schon einmal geholfen.