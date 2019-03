Kolumne Wohnen. Arbeiten. Einkaufen – what else!? Beim Anblick eines Werbeplakats schoss unserem Sonntagskolumnisten spontan

das «Cogito ergo sum» von Descartes durch den Kopf. Lukas Niederberger

Lukas Niederberger, Publizist.

Fährt man mit dem Zug in Zürich ein, sieht der letzte Kilometer seit über fünf Jahren täglich etwas anders aus. Zuerst schoss linkerhand Zürich West samt Prime Tower aus dem Boden. Dann wurde rechter Hand das Europaallee-Viertel mit zahllosen Büros und Lofts, Cafés und Shops in die Höhe gezogen. Und nun werden auf der linken Seite die alten Gebäude rund ums Brockenhaus durch Triplo-Bauklötze ersetzt.

Vor den Kränen und Gerüsten prangt seit kurzem ein ­Werbeplakat mit drei Verben: Wohnen. Arbeiten. Einkaufen. Diese Kombination scheint offenbar eine breite Klientel anzuziehen.

Spontan schoss mir das «Cogito ergo sum» von Descartes durch die Synapsen. In einem kurzen Gedankenexperiment sei die Frage erlaubt, ob und wie weit der aufklärerische Primat des Denkens heute den drei Plakat-Verben gewichen ist.

Ich wohne, also bin ich

«Habito ergo sum.» Ich wohne, also bin ich. Tatsächlich definieren sich mehr Menschen durch ihren Wohnort oder ihre Wohnlage als durch ihre Gedanken und Ideen. Wer in Luzern etwas auf sich hält, wohnt in den Quartieren Wesemlin, Dreilinden oder Bramberg. In St. Gallen wohnt «man» am Rosenberg oder in Rotmonten. Und in Zürich in Zoo-Nähe oder im Seefeld. Oder eben in den neuen Würfeln beidseits der Bahngeleise. Die Art des Wohnens korreliert nicht nur mit unserem Statusdenken, sondern auch mit unserem Stimm- und Wahlverhalten.

Ich arbeite, also bin ich

«Laboro ergo sum.» Ich arbeite, also bin ich. In unserer Leistungsgesellschaft definieren und identifizieren wir uns stark durch die berufliche Rolle. Kein Wunder, dass manche in eine Krise stürzen, wenn sie entlassen, pensioniert oder nicht befördert werden oder wenn sie nicht die erwartete Lohnerhöhung erhalten.

Ich konsumiere, also bin ich

«Sumo ergo sum.» Ich konsumiere, also bin ich. Während sich Familien in den 70er-Jahren in den Einfamilienhäuschen auf dem Land bewusst von den Einkaufsmeilen entfernten, gehört es bei den Generationen Y und Z offenbar zum Wohlbefinden, wenn­ sie von 6–22 Uhr mit dem Lift vom Wohnzimmer ins Büro und ins Shopping­center fahren können.

Dass man am gleichen Ort wohnt, arbeitet und sich versorgt, ist keine Erfindung von Zürcher Baufirmen, sondern eine Tatsache seit dem Ackerbau. Neu ist an den urbanen Bed-Job-Shop-Siedlungen, dass diese Kombination eine freie Wahl ist.

Zweitens drückt die neue Einheit von Wohnen, Arbeiten und Konsum aus, dass heute manche Bereiche des Lebens einfach praktisch sein müssen. Nach diesem Prinzip sind leider auch immer mehr Menschen gekleidet bzw. angezogen.

Drittens findet man in den urbanen Multitask-Bauten gleich ums Eck nicht nur wie in Andermatt, Wolhusen oder Wängi den Volg und die Bäckerei, sondern die hippen Labels aus aller Welt.

Ruhe. Sonne. Waldsee.

Das Plakat «Wohnen. Arbeiten. Einkaufen» bewegt mich nicht zum Auszug aus meiner Wohnung am stillen Kraftort auf 1300 Metern Höhe. Es müssten schon Begriffe draufstehen wie: «Ruhe. Sonne. Waldsee» oder «Museumsviertel. Konzerthalle. Kaffeehäuser». Attraktiv wären auch Attribute wie «Grünflächen. Autofrei. Spazierwege». Definitiv umziehen würde ich, wenn auf dem Plakat stünde: «Freie Sicht auf Mythen, Matterhorn und Mittelmeer.»