Worldwide Candle Lighting «Wer ein Kind verliert, steht mit dem Schmerz oft alleine da» Der zweite Dezembersonntag gehört alle Jahre denjenigen Menschen, die um ein Kind trauern. Für Betroffene sei es wohltuend zu erfahren, dass sie ihr Schicksal teilen, sagt die Luzerner Pfarrerin Verena Sollberger.

Für jedes verstorbene Kind ein Kerzenlicht. Pfarrerin Verena Sollberger gehört zum Team, das für «Sammle meine Tränen» verantwortlich zeichnet. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 29. November 2022)

Es ist etwas vom Schlimmsten, was Eltern widerfahren kann: das eigene Kind zu Grabe tragen. Selbst wenn das Leben des Kindes bereits endet, bevor es überhaupt begonnen hat, ist das ein Schicksalsschlag, der für die werdenden Mütter und Väter mit viel Trauerbewältigung verbunden ist. Seelsorgerinnen und Seelsorger sind sich weitgehend einig: Vielen Betroffenen fällt es auch heute noch schwer, über ihren Verlust zu sprechen – sie tragen ihren Schmerz ungeteilt mit sich.

Aus einer Initiative in den 1990er-Jahren ist das sogenannte «Worldwide Candle Lighting» hervorgegangen. Es ist dies ein jährlicher Gedenktag an verstorbene Kinder, der rund um den Erdball jeweils am zweiten Sonntag im Dezember begangen wird. Betroffene Eltern, Geschwister und Angehörige – kurzum alle, die um ein Kind trauern – kommen zusammen.

Anlässlich dieses besonderen Tages hat sich in Luzern 2009 auf Initiative der Frauenkirche Zentralschweiz ein Team gebildet, welches unter dem Motto «Nur ein Hauch von Leben» alle Jahre eine Feier zum Gedenken an tote Kinder und Jugendliche gestaltet. Die Frauenkirche – heute fra-z – ist nach wie vor Hauptträgerin des Anlasses. Mittlerweile trägt diese Feier den Titel «Sammle meine Tränen» und wird in Form eines ökumenischen Gottesdienstes abgehalten unter anderem mit Beteiligung der Katholischen, Reformierten und Christkatholischen Kirche.

Mit diesem Schmerz ist man nicht allein

Hinter «Sammle meine Tränen» stehen drei Frauen, die mit dem Thema vertraut sind. Neben einer Hebamme und einer Seelsorgerin gehört auch Verena Sollberger dazu. Sie ist Pfarrerin an der Lukaskirche in Luzern und kennt die seelische Not betroffener Eltern ebenso gut.

«Die Eltern – und ganz besonders die Mütter – stehen oft alleine da mit ihrem Schmerz»,

weiss sie. Es komme häufig vor, dass Aussenstehende beispielsweise nach einer Fehlgeburt inadäquat und mit wenig Empathie reagieren und nicht begreifen, was für ein Einschnitt dies für eine Mutter bedeuten kann.

«Das Wichtigste für Betroffene und ihre Trauerarbeit ist es, dass sie sich bewusst sind, nicht alleine zu sein mit ihrem Schmerz», sagt Verena Sollberger. «Dies wird ihnen an diesem Gedenktag, der immer sehr berührend ist, vor Augen geführt. Die Feier soll die Leute ermutigen, ihre Trauer nicht zu verschweigen. Denn es kann sehr hilfreich und wohltuend sein, sie mit anderen Menschen zu teilen.»

Der Candle-Lighting-Gottesdienst in Luzern setzt sich unter anderem zusammen aus ermutigenden Texten, Gebeten und Musik. Zudem werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu kleinen symbolischen Handlungen eingeladen. So dürfen die Betroffenen etwa den Namen und das Sterbejahr des verlorenen Kindes niederschreiben. Die Namen werden im Anschluss verlesen und für jedes eine Kerze angezündet, welche die Eltern mit nach Hause nehmen.

Trauer als etwas Unbefristetes

«Solche kleinen rituellen Akte lindern den Schmerz. Wenigstens für einen Moment», sagt die Pfarrerin und Seelsorgerin und weiss aus Erfahrung, dass jeweils ganze Familien an der kleinen Feier teilnehmen. «Auch Grosseltern finden sich unter den Menschen hier oder ältere Ehepaare, deren Verlust schon Jahrzehnte zurückliegt. Vielleicht auch Betroffene, die bislang keine Gelegenheit hatten, ihren Schmerz wirksam zu verarbeiten.» Trauer hat eben kein Ablaufdatum ...

«Sammle meine Tränen» 2022 findet am Sonntag, 11. Dezember, um 16.30 Uhr in der Peterskapelle Luzern statt. «Es besuchen jeweils auch fremdsprachige Menschen unsere Feier», so Verena Sollberger. «Deshalb halten wir den Anlass auf Hochdeutsch ab.» Sie hofft, dass auch dieses Jahr viele Betroffene den Weg in die Kapelle finden, um hier in der Gemeinschaft festzustellen, dass sie mit ihrem Schicksal nicht alleine sind.