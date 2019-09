Zahnschiene schafft Abhilfe - Kaugummis helfen auch Wer es nicht schafft seinen Stress anders abzubauen, dem empfehlen Zahnärzte eine Schiene um die Zähne vor dem nächtlichen Kauen zu schützen. Roland Schäfli

Der Zahnarzt nennt das nächtliche Mahlen und Pressen eine Parafunktion – eine Fehlfunktion des Kauapparats. Dagegen wird die Zahnschiene empfohlen – auch Relaxierungs – oder Michiganschiene genannt. Sie ist genau das, wonach es sich anhört: eine prothesenähnliche Kunststoffauflage und reine Symptombehandlung. Wie lange sie getragen werden muss? Die Antwort der St.Galler Zahnärztin Blanche Ahrendt-Scheuwy ist wenig ermutigend: „Vielleicht für immer. Das hängt davon ab, wie der Patient mit seinem Stress umzugehen lernt.“ Bruxismus-Fachmann Jens Türp rät zu einem Entspannungsverfahren, will aber keine Wunder versprechen: „Man wird das Knirschen auch damit nicht ganz unter Kontrolle bringen.“ Aber zumindest Schadensbegrenzung betreiben. DEin einfacher Alltagstipp von Jens Türp: am Arbeitsplatz einen Hinweiszettel anbringen. Und sich, wenn der Blick darauf fällt, vergegenwärtigen, ob die Zähne gerade Kontakt aufweisen, respektive: sich dann fragen, warum man in diesem Moment auf die Zähne beisst. Als Zukunftslösung wird bereits das muskulaturschwächende Botox gehandelt. Wie lange der Botox-Effekt in diesem Fall anhält, soll noch medizinisch untersucht werden. Dabei hilft gegen den schwer kontrollierbaren Automatismus tagsüber schon ein Kaugummi. Hauptsache, die Zähne haben keinen Kontakt.

