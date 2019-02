Zeit für den Schnitt Noch liegt Schnee im Garten und auf den Wiesen. Doch wer im Herbst schöne und gesunde Früchte ernten will, beginnt jetzt mit dem Schnitt der Obstbäume. Bruno Knellwolf

Wintermüde sehnen den Frühling herbei und freuen sich über jedes Zeichen. So liegen unter den Bäumen die ersten vom Bauern geschnittenen Äste auf der Wiese – oder besser auf dem Schnee. Ungeduldig wartet der Hobby-Obstbauer darauf, selbst seinen Apfel- und Birnbäumen den rechten Schnitt zu verpassen. Denn natürlich könnte man die Bäume einfach in den Himmel wachsen lassen, so wie andere Gehölze in der freien Natur. Doch solche Bäume erschöpfen sich bald unter der Last der Früchte, die Zweige hängen nach unten, die Krone wird zu dicht, Blätter und Früchte erhalten zu wenig Sonne und werden stark von Pilz befallen. Zudem bleiben in nicht geschnittenen Bäumen die Früchte klein und farblos und schmecken meist säuerlich.

Ein Gärtner schneidet Äste von einem Baum.

Licht ins Kroneninnere

So macht es also Sinn, noch während der Wachstumspause die Schere hervorzunehmen. Der richtige Schnitt ist allerdings nicht ganz einfach, Schnittkurse oder Literatur können helfen. Dann gelingt es, eine ideal aufgebaute Krone eines Apfelbaums zu erhalten, der kräftige, gut verteilte Leit­äste hat, an denen sich locker gestreut Seiten- und Fruchtäste befinden. Ein auf diese Weise von Jahr zu Jahr erzogener Obstbaum lässt viel Licht und Sonne bis ins Kroneninnere eindringen und der Feuchtigkeit keine Chance. So dass sich im Herbst gesunde Früchte ernten lassen – ohne Pestizide.