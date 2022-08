Zensierte Literatur Nicht nur das neue Winnetou-Buch wurde zurückgezogen: 10 Bücher, die gecancelt wurden Nicht nur Musiker sind betroffen vom Ruf nach Zensur. Schon seit viel längerer Zeit versuchen einige, die Publikation von Büchern wegen verschiedensten Motiven zu verhindern.

Der Comic-Roman gilt längst als moderner Klassiker, als eine der bedeutendsten Auseinandersetzungen mit dem Holocaust. Art Spiegelman gewann für das bildgewaltige Epos den Pulitzerpreis. Es verschwand trotzdem aus amerikanischen Schulen wegen Ausdrücken wie «God damn» und der Zeichnung einer barbusigen, suizidalen Maus. (js)

Das hochgelobte Buch beleuchtet ebenso tiefschürfend wie wütend das Verhältnis zwischen dem weissen Mehrheitsamerika und der afroamerikanischen Bevölkerung. Der Staat Texas entschied, dass das Buch den dortigen Schulen nicht zuzumuten sei. Es könnte bei den Schülern «Unwohlsein, Schuldgefühle und Ängste auslösen». (js)

Der Roman gehört laut American Library Association zu den Büchern, die am häufigsten an USSchulen verboten werden. In der Dystopie haben religiöse Fanatiker in den USA einen gottesfürchtigen Staat errichtet, in dem Frauen unterdrückt werden. Um darauf aufmerksam zu machen, liess Atwood ein feuerfestes Exemplar herstellen und es versteigern. (ras)

Der mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnete Roman ist ein Statement gegen Rassismus. Ein weisser Anwalt verteidigt einen Schwarzen und nimmt in Kauf, dass seine Familie angefeindet und er als «Negerfreund» beschimpft wird. Schwarzen Schülerinnen un Schülern bereitete das Buch «Unbehagen», weshalb er an einigen US-Schulen verboten wurde. (ras)

Der Roman beschreibt das harte Leben eines Waisenjungen, der zuerst im Armenhaus misshandelt wird, sich später allein durchs Leben schlägt und immer wieder mit Füssen getreten wird. Studenten kann das Buch offenbar nicht mehr ohne weiteres zugemutet werden. An britischen Universitäten wurde es mit einer «Trigger-Warnung» versehen. (ras)

Der schwedische Autor gehört zu den meistgespielten Theaterklassikern. Seine Stück werden im deutschen Raum wie auf britischen Bühnen aufgeführt. Geprägt ist er von Shakespeare wie von Nietzsche. Die britische University of Sussex hat ihn nun «dauerhaft» aus dem Verkehr gezogen wegen der Darstellung der Suizid-Problematik. (js)

An diversen britischen Universitäten wollen die Professorinnen und Professoren ihren Studierenden auch die Bibel nicht mehr ohne «Trigger-Warnungen» zumuten. Sie warnen vor «schockierender sexueller Gewalt» im heiligen Buch. Tatsächlich gibt es da nicht nur das Hohelied, sondern auch Sadomaso und Gangbang. Dank Triggern findet man jetzt die einschlägigen Stellen schneller. (js)

Der preisgekrönte Bestseller erzählt die Lebensgeschichte einer Frau in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Sie muss in den Kriegswirren ihren Sohn auf einem Bauernhof zurücklassen. Ein zu «provokatives Thema» für die Uni Warwick. Die Studierenden dürfen dort nicht gezwungen werden, diesen Roman zu lesen. (js)

Ein Pulitzerpreisträger, den die britische University of Essex «dauerhaft entfernt» hat wegen der zu drastischen Darstellung der Sklaverei, von der das Buch handelt. Es ist zudem ein eindrucksvoller Roman über Flucht. Es nützte Whitehead nichts, dass ihn der frühere Präsident Barack Obama und Oprah Winfrey hochpriesen. (js)

Wie populär die Indianer-Geschichten von Karl May noch sind, zeigt sich daran, dass eine neue Verfilmung in die Kinos kam. Dazu hat der Verlag zwei Kinderbücher aufgelegt, sie aber wieder zurückgezogen. Die Begründung: «Wir haben mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt.» «Kulturelle Aneignung» und «Diversität» nehme man ernst. (ras)