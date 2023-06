«Zuegab» Schweizer Popband Plüsch gibt Comeback Nach elf Jahren Pause geht die Mundart-Band Plüsch 2024 wieder auf Tour. Es sei kein Comeback, sondern eine Zugabe, sagt Sänger Ritschi.

Video: BärnToday

Nach elf Jahren Auszeit geben Plüsch eine Zugabe. Die bekannte Schweizer Popband kehrt auf die Bühne zurück. Neun Konzerte sind angesagt, davon eines am 22. März 2024 im Gaswerk Seewen und am 12. April 2024 in der Schüür Luzern.

Im November 2021 trafen sich die Bandmitglieder wieder einmal, um gemeinsam Musik zu machen. Und schnell war klar: Die Band lebt. Die Erinnerungen waren auch nach den vielen Jahren ohne Probe und ohne Konzert noch frisch. «Es war wie ein Heimkommen», sagen die Bandmitglieder. «Die Songs funktionierten auf Anhieb.»

In Originalbesetzung unterwegs

Deshalb kündigen Plüsch nun eine exklusive Konzerttournee an, und zwar in Originalbesetzung. «Uns war immer klar: Wir machen das nur, wenn alle dabei sind», erklären die Musiker in einer Mitteilung. Am 8. März 2024 geht es los in der legendären Mühle Hunziken in Rubigen. Der Auftritt im Gaswerk in Seewen findet am 22. März 2024 statt. Die Tickets sind ab heute Mittwoch erhältlich.

«Die Band wollte einen guten Mix aus den Regionen, und so kam das Gaswerk in die Kränze», sagt Matthias Kuratli, Kommunikationschef des Gaswerks. Er ist ein Freund der Band. «Plüsch hat Schweizer Musikgeschichte geschrieben – die Vorfreude, die Band auf der Gaswerk-Bühne zu sehen, ist riesig», ergänzt Sandro Duss von der Eventbar Gaswerk. «Unter den neun Shows in der Deutschschweiz sind wir die kleinste Location. Unseren Gästen ein solch exklusives Konzert bieten zu können, freut mich ausserordentlich.»

Das Konzert werde bei vielen sicher einige Erinnerungen wecken. «Auch bei mir», so Duss weiter. «Ich war zugegeben noch ein Kind, als die Erfolgsgeschichte von Plüsch startete. Durch meine ältere Schwester wurde aber auch ich zum Fan.»