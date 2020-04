Video Zwei Chefinnen und ein Swissair-Grounding-Überlebender – das ist alles andere als ein langweiliger Bildschirmschoner 20 Minuten Entspannung pur: Tauchen Sie ein in die Welt der bunten Tropenfische im Basler Zoo und vergessen Sie dabei für einige Minuten Arbeit, Kinder und Virus.

25 Arten beherbergt Becken 21 im Vivarium des Basler Zolli. Die meisten gibt es nur einmal. Denn fast alle sind Einzelgänger und bei dem guten Futterangebot im Zoo würde es sonst ständig zu Streitereien kommen, wie Vivarium-Kurator Fabian Schmidt am Telefon erzählt.

Obwohl, eine klare Hackordnung gibt es sowieso. Und die Chefin hat einen Namen, der diesen Posten verdient: Pomacanthus imperator, Imperator-Kaiserfisch. «Sie ist die Dominanteste», sagt Schmidt. Das heisst: Sie ist immer an erster Stelle, wenn es Futter gibt und wenn sie an die Scheibe geschwommen kommt, müssen die anderen Platz machen.

Eine seltene «Freundschaft»

Kaiserfische sind von Haus aus dominant und dulden in der Regel keine Nebenbuhler. Im Zoo Basel kam es allerdings zu einer seltenen «Freundschaft»: Die Imperator-Kaiserfischdame hat eine Nummer zwei. Es ist ein Sichel-Kaiserfisch. Ob es sich dabei um ein Männchen oder ein Weibchen handelt, ist unklar. Die beiden regieren seit 2001 zusammen das Aquarium. «Das ist nicht selbstverständlich», sagt Kurator Fabian Schmidt. «Unter Kaiserfischen kann es zu Mord- und Totschlag kommen.»

In der Mitte mit Streifen: Das Imperator-Kaiserfisch-Weibchen, oben hinter ihr schwimmt ihre Nummer zwei. Torben Weber, Zoo Basel

Becken 21 bildet den Lebensraum tropischer Fische im indischen und westpazifischen Ozean ab. Es sind korallenfressende Fische, weshalb es im Aquarium kein echtes Korallenriff gibt. Die ältesten Fische sind bereits seit 1996 im Zoo. Laut Schmidt hat das 10'000 Liter fassende Becken deshalb intern den Übernamen «Seniorenheim».

Auf der Strecke geblieben

Einige der Senioren haben eine interessante Geschichte. Sie sind wegen des Swissair-Groundings 2001 am Flughafen Zürich auf der Strecke geblieben und wurden anschliessend dem Zoo übergeben. So etwa der Sattelfleck-Falterfisch hier in der Mitte oben Bild:

Der Sattelfleck-Falterfisch ist fast weiss mit gelbem Maul und einem schwarzen Fleck auf dem Rücken. Torben Weber, Zoo Basel

Das einzige Paar, die beiden Putzerlippfische, führt in Becken 21 zusammen eine Putzerstation. Sie reinigen Haut, Kiemen oder Mundhöhlen der anderen Fische, wenn diese von Exoparasiten befallen sind. Zu erkennen sind die beiden leicht: Es sind die kleinsten Fische und sie sind immer zu zweit unterwegs.

Unten in der Mitte in leuchtendem Blau: einer der beiden Putzerlippfische. Torben Weber, Zoo Basel

Der Zoo Basel ist wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Die Fische haben gemerkt, dass keine Besucher mehr kommen. «Es passiert normalerweise nur einmal am Tag, am Morgen, dass die Fische an die Scheibe kommen, um uns Tierpfleger zu beobachten», sagt Fabian Schmidt. «Jetzt machen Sie das mehrmals am Tag.»

Einer der wenigen Zuschauer in den letzten Tagen war Zolli-Fotograf Torben Weber. Er machte für uns dieses beruhigende wie spannende Video. Vielen Dank!

Für Kenner und Fans – die komplette Liste aller Arten im Becken 21: Stecknadelkopf-Seeigel – Asthenosoma varium

Tüpfelmuräne – Gymnothorax pictus

Brauner Doktorfisch – Acanthurus nigrofuscus

Rotmeer-Streifenseebader – Acanthurus sohal

Sattelfleck-Falterfisch – Chaetodon ephippium

Kleins Falterfisch – Chaetodon kleinii

Grossschuppen-Falterfisch – Chaetodon rafflesii

Maskarill-Falterfisch – Chaetodon semilarvatus

Doppelsattel-Falterfisch – Chaetodon ulietensis

Spiegelfleck-Lippfisch – Coris aygula

Zebra-Lyrakaiserfisch – Genicanthus melanospilos

Putzerlippfisch – Labroides dimidiatus

Blaustreifen-Schnapper – Lutjanus kasmira

Ungehörnter Hornbader – Naso lituratus

Masken-Nasendoktor – Naso vlamingii

Bäumchen-Lippfisch – Novaculichthys taeniourus

Blauer Halbmond-Kaiserfisch – Pomacanthus asfur

Imperator-Kaiserfisch – Pomacanthus imperator

Sichel-Kaiserfisch – Pomacanthus maculosus

Westlicher Segelflossen-Doktorfisch – Zebrasoma desjardinii

Zitronensegelflosser – Zebrasoma flavescens

Brauner Segelflosser – Zebrasoma scopas

Gelbschwanz-Doktorfisch – Zebrasoma xanthurum

Schwarzflecken-Kugelfisch – Arothron nigropunctatus

Orangestreifen-Drückerfisch – Balistapus undulatus

Schwarzer Drückerfisch – Melichthys indicus