Embrach (ZH) Misshandelte Pferde versetzen Stallbesitzer in Angst: «So kann ich nicht ruhig schlafen» Auf einem Hof in der Nähe von Embrach wurden am Wochenende drei Pferde misshandelt. Sie haben Verletzungen im Genitalbereich. Nach dieser schrecklichen Nachricht haben die Stallbesitzer in der Region Zürich Unterland Angst. Viele reagieren jetzt und installieren Überwachungskameras.

Vergangenes Wochenende wurden auf einem Hof in der Nähe von Embrach im Kanton Zürich drei Pferde misshandelt: Die Tiere haben Blutergüsse in der Scheide und wurden am Montag von einer Tierärztin behandelt, wie TeleM1 berichtet. Die Geschehnisse beunruhigen nun Pferdebesitzer in der Region. «Man hat Angst um das eigene Pferd. So kann ich nicht ruhig schlafen», sagt etwa Simona aus Zürich. Um weitere Vorfälle zu verhindern, installierten am Montag einige Höfe bereits Überwachungskameras.

Momentan werde noch untersucht, wie es zu den Verletzungen gekommen ist. Derweil spekuliere man auf Sozialen Medien, dass man den Stuten mit einem Gegenstand in die Scheide eingedrungen sei. Die Geschäftsleiterin des Zürcher Tierschutzes Nadja Brodmann glaubt, dass die Tiere irgendwie festgebunden wurden, damit sie nicht flüchten. «Wenn ein hoch sensibles Fluchttier wie das Pferd nicht flüchten kann, kann das lebenslange Folge haben», so Brodmann. (gue)