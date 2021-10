Mini-Blockade in Zürich: Polizei macht mit vier Klima-Aktivisten kurzen Prozess

Den Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion ist nach den Blockaden der vergangenen Tage das Material ausgegangen. Die Polizei habe vieles beschlagnahmt, heisst es am Donnerstag. Dennoch fand an der Kreuzung Bahnhof-/ Uraniastrasse am Donnerstagmittag wie angekündigt eine Mini-Blockade statt. Die vier Demonstrierenden wurden aber innerhalb weniger Minuten von der Polizei weggetragen.