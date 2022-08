ZüriToday

Kloten Räuber überfällt UBS-Filiale und flüchtet mit Bargeld In Kloten hat am Dienstagvormittag ein Räuber die Angestellten der UBS-Filiale mit einer Pistole bedroht und Bargeld erbeutet. Das bestätigte die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage. Der Täter ist flüchtig.

Der Mann erbeutete mehrere tausend Franken in bar, so die Kantonspolizei. Nach dem Überfall flüchtete der Dieb zu Fuss in unbekannte Richtung. Eine Fahndung läuft – bisher erfolglos. Verletzt worden ist laut Kapo niemand.

Signalement des Räubers: Ca. 170 cm gross

Heller Kapuzenpullover, dunkle Hose, hellblaue Hygienemaske

Hatte braunen Papiersack dabei

War mit Pistole bewaffnet

Die Kantonspolizei Zürich sucht Zeugen. Personen, welche Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden, und zwar unter der Telefonnummer 058 648 48 48. (jos, zueritoday.ch)