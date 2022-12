CH Media Video Unit / Katja Jeggli / BRK News

Uster (ZH) 21-jähriger Autofahrer stirbt bei Selbstunfall Am späten Mittwochabend ist es in Uster zu einem schweren Autounfall gekommen. Ein 21-jähriger Autofahrer kam mit seinem Fahrzeug von der Strasse ab, prallte in einen Baum und schliesslich den Zaun einer Kläranlage. Der Mann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.

Am Mittwochabend kurz vor 23.30 Uhr fuhr ein 21-jähriger Automobilist auf der Seestrasse in Richtung Uster. In einer leichten Linkskurve nach dem Ortseingang geriet das Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Die Gründe sind noch unbekannt.

In der Folge kollidierte es heftig mit einem Baum, schleuderte über eine Böschung und kam schliesslich am Zaun einer Kläranlage zum Stillstand. Der Mann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch nicht geklärt und wird von der Zürcher Kantonspolizei ermittelt.