Wettbewerb 14 Filme für 5 Franken: Diese Beiträge für den Innerschweizer Filmpreis locken ins Kino

Filme unserer Region und die Leute dahinter: Am Wochenende vom Samstag, 4. und Sonntag, 5. März steht das Bourbaki Panorama in Luzern ganz im Zeichen des Innerschweizer Filmpreises, der an jenem Samstag zum ­ vierten Mal verliehen wird.