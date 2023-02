Zürich-Seebach Tödlicher Unfall auf der A1: 61-Jähriger auf Pannenstreifen von Auto erfasst Bei einem Verkehrsunfall bei Seebach kam ein 61-jähriger Mann ums Leben. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt.

Es war zunächst nur eine Streifkollision. Die beiden beteiligten Fahrzeuge fuhren am Freitagabend kurz vor Mitternacht auf der Autobahn A1 in Richtung St.Gallen. Kurz nach der Einfahrt Seebach hielten die Fahrzeuglenker ihre Autos auf dem Pannenstreifen an, um den Schaden zu regeln.

Einer der beiden stieg dann aus seinem Auto aus. Dabei wurde der 61-Jährige von einem nachfolgenden Personenwagen erfasst und tödlich verletzt. Der betroffene Autobahnabschnitt musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Besonders gefährlich: Auf dem betroffenen Autobahnabschnitt gibt es keinen Pannenstreifen. Dies könnte dem Verunglückten zum Verhängnis geworden sein. Ist kein Pannenstreifenvorhanden, sollte man keinesfalls auf der Autobahn anhalten. (phh/nic)

Willi Wismer von RoadCross Schweiz erklärt gegenüber ZüriToday, wie man sich bei Autounfällen verhalten sollte: