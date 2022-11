So himmlisch war die Premiere des neuen Mundart-Musicals «Sister Äct»

In der Zürcher Maag-Halle hat das Mundart-Musical «Sister Äct» am Donnerstag seine Premiere gefeiert. Basierend auf dem bekannten Film mit Whoopi Goldberg, schlüpften Stars wie Fabienne Louves, Sandra Studer und Walter Andreas Müller in die Hauptrollen.