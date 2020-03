Gastkommentar Augenschein in Wuhan: Die China-Korrespondentin der «New York Times» erzählt Das Geneva Graduate Institute und das Global Health Centre in Genf planten einen Diskussionsanlass zum Corona-Virus. Anstatt einer Versammlung mit den Referenten vor Ort fand der Event online per Videokonferenz statt. Dabei sprach Amy Qin, die China-Korrespondentin der «New York Times», eindrücklich über ihre Erfahrungen in Wuhan.

Amy Qin ist China-Korrespondentin der New York Times

Ende Januar fuhr ich mit einem Arbeitskollegen von Peking mit dem Zug nach Wuhan. Der Zug war völlig leer, wir wussten nicht einmal, ob wir es bis nach Wuhan schaffen würden. Aber die Türen öffneten sich und wir stiegen aus. Die Szene war surreal. Ich lebe schon seit einigen Jahren in China. Aber ich habe noch nie gesehen, wie eine solche Stadt zum Stillstand gekommen ist. Wuhan hat elf Millionen Einwohner, drei Millionen mehr als New York.

Es war unheimlich still, wir wussten nicht, in welche Richtung wir gehen sollten. Zum Glück fanden wir einen Taxifahrer, der uns zum Hotel fuhr. Fast überall in der Stadt war es unheimlich ruhig. Bei den Spitälern war am meisten los. Ständig standen viele Leute in der Schlange, um einen Arzt aufzusuchen.

Die meisten von ihnen waren verängstigt. Sie wollten nicht wirklich in die Nähe des Krankenhauses. Denn das Risiko von Kreuzinfektionen war sehr hoch. Nur wenn sie bereits verzweifelt waren und das Gefühl hatten, einen Arzt zu benötigen, gingen sie hin.

Der Mangel an allem ist ein grosses Problem

Vor einem Krankenhaus, das für Corona-Patienten vorgesehen war, sassen etwa 30 Patienten und erhielten IV-Tropfen. Sie wollten nicht hinein, weil die Luft drin schlecht war. Sie zogen es vor, draussen zu sitzen. Um einen Infusionstropf zu bekommen, mussten sie stundenlang warten. Da wurde uns klar, dass der Mangel ein grosses Problem war.

Der Mangel an Medikamenten, an medizinischem Personal, aber auch an Krankenhausbetten. Viele Menschen wurden nach Hause in Quarantäne geschickt.

Ich ging auch zur Eröffnung des Huoshenshan Spitals, wo China in zehn Tagen ein Krankenhaus baute, um die Bettenkapazität zu erhöhen. Die Szene, die ich vorfand, war ganz anders als das, was wir in den chinesischen Staatsmedien sahen.

Dort war die Rede vom Krankenhaus, das in zehn Tagen gebaut wurde, es war ein Wunder! Aber, als ich dort ankam, war es eine komplette Baustelle. Es gab vielleicht einige Teile, die offen waren, aber es war weit entfernt von dem, was die chinesischen Staatsmedien berichteten.

Für mich zeigt das, wie wichtig es ist, dass es in Wuhan verschiedene Arten von Journalisten und Zeugen gibt. In den letzten Wochen waren nur sehr wenige unabhängige Journalisten oder ausländische Medienvertreter vor Ort. Wir sind also fast vollständig auf das angewiesen, was die chinesischen Staatsmedien über Wuhan berichten, um zu verstehen, was vor sich geht. Die Reise hat mir dafür die Augen geöffnet.

Ein völlig überfordertes Gesundheitssystem

In Wuhan traf ich viele Menschen, die Unvorstellbares durchmachten. Ihr Schmerz war so greifbar. Sie waren wütend, verängstigt und erhielten keine Hilfe. Wir sprachen mit vielen Menschen, die nicht das Corona-Virus hatten, die an anderen Krankheiten wie Krebs litten oder eine Nierendialyse oder HIV-Medikamente benötigten. Aber wegen des Fokus auf das Corona-Virus erhielten sie keine Behandlung.

Am meisten beeindruckt bei meiner Reise nach Wuhan haben mich die Widerstandsfähigkeit der Menschen und ihre Bereitschaft, zu helfen. Es gab einen Taxifahrer, der während des Verbots des öffentlichen Verkehrs freiwillig ältere Bewohner umherfuhr, damit sie Medikamente und Lebensmittel einkaufen konnten.

Er tat dies auf die Gefahr hin, sich selber anzustecken, und er machte sich Sorgen um die Sicherheit seiner Familie. Er sprach über den ganzen Prozess, alles täglich desinfizieren zu müssen, wenn er abends nach Hause kommt. Aber er sagte, es sei es ihm wert, er wolle helfen.

Ich spürte vor Ort bei den Leuten das Gefühl, dass die Provinz Hubei geopfert wird, um eine Nation zu retten. Aber zumindest sind die Menschen in dieser Provinz sehr stark und sie versuchen, diese unglaublich schwierige Zeit zu überstehen.