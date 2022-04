Café Fédéral Die Rückkehr ins Büro wird zur kleidungstechnischen Herausforderung Unsere Redaktorin wird von Ratgebern überflutet, die ihr weismachen wollen, wie sie die Rückkehr ins Büro und die damit verbundene Trennung von Jogginghose und Kapuzenpulli meistert. Ein paar Tipps für alle, die sich betroffen fühlen. Anna Wanner Drucken Teilen

Ohne Anzug und Krawatte geht ein grosser Teil der Kompetenz verloren. Tatsächlich? Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Zuerst beschlich einem das Gefühl der Nacktheit. Etwas fehlte beim Betreten des Ladens oder des Zuges, die Maske. Viele Menschen verzichten seit der Aufhebung der Corona-Massnahmen auf diesen Schutz. Vertraut sind einem die fremden, lachenden und essenden Gesichter erst allmählich wieder. Auch der Handschlag, der noch allzu oft in einem Faust-Bump endet, sitzt nicht. Oder die halbbatzige Umarmung, weil man sich dann doch nicht richtig berühren will. Wir sind versteift.

Das ist per se nicht schlimm. Doch für viele Ratgeber scheint die neue Phase der Pandemie eine riesige Herausforderung zu sein. Zumindest poppen nun Anleitungen auf, um die Rückkehr ins Büro zu begleiten. Dabei wird einem erst richtig bewusst, wie unglaublich viele, vom Homeoffice verweichlichte Menschen (Männer) es in der Schweiz geben muss. Alle tragen sie nur noch Trainerhose und geben kein Geld mehr für schicke Kleider aus. Das ist ein mega Problem, wir kennen es alle: Ohne Anzug und Krawatte geht ein grosser Teil der Kompetenz verloren. Darum hier ein paar gratis Tipps, um im Büro nicht unterzugehen: Fragen sie ihren Vorgesetzten direkt, ob sie zu wirklich jedem Anlass eine Krawatte tragen müssen. Halten sie sodann in ihrer Schreibtischschublade mindestens ein Exemplar parat, empfehlenswert ist auch Schuhpolitur. Oder: Kehren sie ins Homeoffice zurück.

Falls es nun den Anschein macht, die Frauen wurden vergessen: Freuen sie sich nicht zu früh! Sie dürfen nämlich wieder Kostüm und Foulard tragen.