Gastkommentar Corona: «Jetzt lasst uns endlich reden!» Es gibt keine öffentliche Diskussion über den Umgang mit dem Coronavirus. Aber ohne Dialog gibt es auch keine Krisenbewältigung.

Andrea Huber

Cordula Reimann

Die zweite Welle ist da – und damit eine starke gesellschaftliche Dynamik von zunehmender Frustration und Polarisierung: Eine öffentliche Diskussion über verschiedene Perspektiven im Umgang mit dem Coronavirus findet nicht statt. Konsequenzen sind das ungenügende Mittragen von Massnahmen, tiefe Gräben in der Gesellschaft und die Ausbreitung demokratiefeindlicher Bewegungen in den sozialen Medien.

Das demokratische System der Schweiz ist in einer historischen Ausnahmesituation: Noch nie waren sämtliche politische und gesellschaftliche Bereiche gleichzeitig mit zentralen und existenziellen Herausforderungen konfrontiert. Ängste und Unmut machen sich breit. Mit dem Notrecht wurden Grundrechte eingeschränkt und demokratische Prozesse zeitweise ausgesetzt. Gleichzeitig ist ein grosses Bedürfnis nach Partizipation zu beobachten. Nur zögerlich entwickelt sich in den Medien ein öffentlicher Diskurs zu unterschiedlichen Perspektiven auf die Massnahmen und künftigen Herausforderungen.

Einbezug von Andersdenkenden

In diesem Kommunikationsvakuum entstanden seit März zahlreiche Foren in den sozialen Medien, in denen sich Menschen über Covid-19 informieren, ihren Unmut über verordnete Massnahmen unter Gleichgesinnten kundtun und Analysen teilen. Als Katalysator für neue Gefässe wirkte über die Sommermonate das Covid-19-Gesetz. In der Vernehmlassung äusserten sich ungewöhnliche viele Privatpersonen und neu formierte Gruppierungen. Deren Kritik wurde kaum einbezogen. Es fand kein Dialog mit der Zivilgesellschaft statt. In der Folge entstanden unter anderem die Volksinitiative «Stopp Impfpflicht» und die Petition «Frühling2020» für eine ausserparlamentarische Untersuchung. Den verordneten Covid-19- Massnahmen kritisch Gesinnte sind über die Landesgrenzen stark vernetzt. Andere Perspektiven werden auch dort kaum miteinbezogen.

Aufwind für demokratiefeindliche Gruppierungen

Andersdenkende werden von Behörden und Medien leicht als «Verschwörungstheoretiker» pauschalisiert. Sie fühlen sich nicht gehört und orientieren sich primär in alternativen Medien. Die Dynamik zwischen Polarisierung und Verunsicherung nutzen demokratiefeindliche Gruppierungen als Nährboden: So werden das Narrativ der traditionellen Medien als «Lügenpresse» befeuert, die Schweiz als undemokratisch «entlarvt» und komplexe politische Sachverhalte undifferenziert dargestellt. Das ist ein Treiber für soziale Dynamiken, die Ängste verstärken. Es besteht die Gefahr, dass mit zunehmender Abnahme des grundlegenden Vertrauens in die politischen Entscheidungsträger die verordneten Massnahmen noch weniger umgesetzt werden und demokratiefeindliche sowie radikale Bewegungen erstarken.

Die Zeit ist überfällig für den Dialog

Durch das Festhalten von Bund und Kantonen an einer Einwegkommunikation gegenüber der Öffentlichkeit wurde bisher verpasst, die Massnahmen in Resonanz mit der Zivilbevölkerung offen und kontrovers zu diskutieren. Würde dies gemacht, hätten die Verantwortlichen Hinweise für Kommunikations- und Anpassungsbedarf bezüglich existierender Massnahmen und Vor- schläge aus der Bevölkerung für ergänzende Massnahmen. Es ist höchste Zeit für Bund und Kantone, die bisherige Kommunikationsstrategie zu überdenken. Es braucht nachhaltige Dialogprozesse für einen konstruktiven Austausch. Vernehmlassungen, Inklusion und Dialog haben Tradition in der Schweizer Politik. Mit den Herausforderungen der Coronakrise greifen die lang bewährten Formate alleine aber nicht. In einer «ausserordentlichen Lage» sind ausserordentliche Projekte gefordert. Das Etablieren von Dialogen über die bisherigen Konsultationsverfahren hinaus birgt Potenzial für das Weiterentwickeln von Partizipation und gelebter Demokratie – auch für die Zeit nach Corona.