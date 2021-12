Pro/Contra Elon Musk wurde zur Person des Jahres gewählt: Der richtige Entscheid? Technischer Visionär und Heilsbringer für die Klimawende oder toxischer Narzisst, der sich vor allem selbst retten will? Zwei Meinungen zu einer Person, die polarisiert, wie kaum eine andere. Raffael Schuppisser, Katja Fischer De Santi Hören Drucken Teilen

Elon Musk wurde zur Person des Jahres gewählt. Keystone

Pro, Raffael Schuppisser: «Keine Grünen-Politikerin hat mehr für den Klimaschutz getan wie Elon Musk»

Die Frage ist bloss: Warum erst jetzt? Letztes Jahr hat Elon Musk zum ersten Mal Astronauten in den Orbit geschickt – das ist zuvor nur Staaten gelungen. Nichts repräsentiert die Machtverschiebung von staatlichen zu privaten Organisationen besser als die Eroberung des Weltalls.

Dieses Jahr hat Elon Musk zum ersten Mal die Spitze der reichsten Erdenbürger erklommen. Auf 300 Milliarden Dollar wird sein Vermögen geschätzt. Damit lässt er Amazon-Gründer Jeff Bezos hinter sich. Doch Musk geht es nicht ums Geld. Wenn dem so wäre, hätte er nach dem Erfolg des Bezahldienstes Paypal weitere Internetunternehmen gegründet. Doch Musk will die Welt verändern. Dafür ging er beträchtliches Risiko ein – mehr als einmal ging er fast Konkurs. Wer schnelles Geld machen will, der verbrennt es nicht mit Raketen.

Er bringt willkommene Abwechslung in die mausgraue Unternehmerwelt

Klar, Musk nervt mit seinen Twitter-Tiraden. Und muss er seinem Sohn wirklich X Æ A-XII taufen? Vermutlich ist er ein Narzisst. Man muss auch nicht seine libertären Wirtschaftsideale teilen, schliesslich ist er nicht Politiker, sondern Unternehmer. Und ist es nicht erfreulich, dass Musk, der am liebsten Lederjacke, T-Shirt und Glarner Tüchlein trägt, ein bisschen Abwechslung in die mausgraue Unternehmerwelt bringt? Vor allem aber: Man soll Musk an seinen Taten messen.

Keine Grünen-Politikerin hat mehr für den Klimaschutz getan wie er. Als er begann, mit seiner Firma Tesla Elektroautos zu entwickeln, wurde er von den traditionellen Autobauern belächelt. Heute ist Tesla dreimal mehr wert als die gesamte deutsche Autoindustrie. BMW, VW, Mercedes – dass sie nun alle E-Autos produzieren, das liegt an Musk. Kaum eine Regierung, die derzeit nicht das Ende des Verbrennungsmotors verkündet – dank Musk.

In Birkenstock und Jutehosen rettet niemand die Welt

Kritiker monieren: Der Tesla ist zu gross, zu schwer, zu teuer. Warum nicht ein Elektromobil, das noch umweltfreundlicher ist und sich alle leisten können? Weil das lange niemand wollte. Erst Musk hat das E-Auto sexy gemacht – weil es schneller von 0 auf 100 beschleunigt als ein Porsche. Erst seit es den Tesla gibt, sind auch kleinere Elektrowagen gefragt.

In Birkenstock und Jutehosen rettet niemand die Welt. Musk zeigt, dass man nicht fürs Klima verzichten muss, sondern die Zukunft in klimafreundlichen Technologien liegt. Warum aber in das Weltall fliegen – wenn die CO 2 -Bilanz von Raketen doch miserabel ist? Musk denkt auch hier weiter: Weil es Sinn macht, dass wir im Universum expandieren – nicht morgen und nicht übermorgen. Aber spätestens, wenn die Sonne verglüht. Dann hilft kein Klimaschutz mehr. Wenn es so weit kommt, erinnern sich unsere Nachfahren bestimmt an die Person des Jahres 2021.

Contra, Katja Fischer De Santi: Ein verrückter Narzisst, der nur sich selbst retten will

Elon Musk hat vor drei Jahren einen Tesla Roadster mit ins All geschossen. Nicht weil es Sinn macht, sondern weil er es kann. Er fliegt dort immer noch rum. Bild: Wikipedia

Er kann nachts nicht schlafen, weil er fürchtet, eine Flotte von Robotern könne die Weltherrschaft übernehmen. Er arbeitet Tag und Nacht, weil er glaubt, die Menschheit im Alleingang retten zu müssen – und sollte dieser Plan nicht aufgehen, dann wird er sich mit seiner eigenen SpaceX-Rakete auf den Mars schiessen. Was klingt wie die fantastische Beschreibung eines Comic-Helden, ist real und gerade zur «Person of the Year» gewählt worden: Elon Musk.

Der reichste Mann der Welt ist er mit 300 Milliarden Dollar Vermögen längst und einer der einflussreichsten auch, keine Frage. Wenn der Tesla-Chef mal wieder in trumpesker Art auf Twitter herumstänkert (wo er 66 Millionen Follower hat), fällt oder steigt der Bitcoin praktisch zeitgleich.

Früher gemobbt und verprügelt, arbeitet er heute wie ein Besessener

Aber Elon Musk ist auch ein Egomane und Narzisst. Hochbegabt schon als Kind, aber gemobbt und verprügelt von seinen Schulkollegen und von einem gefühllosen Vater erzogenen, ringt er zeit seines Lebens um Aufmerksamkeit. Dafür arbeitet er wie ein Besessener und ist unwahrscheinlich erfolgreich damit. Er selbst sagt über sich: «Ich würde eher Selbstmord begehen als scheitern.»

Es sind typische Eigenschaften eines Visionärs. Von vielen Männern wird er deswegen heldenhaft verehrt. Der 50-Jährige verkörpert perfekt den chauvinistischen, maskulinen Macher, der die Welt nicht besser, nicht humaner oder gerechter machen will, sondern sich selbst als deren Retter inszeniert. Und serbelt dieser Planet trotz Musks technischer Errungenschaften irgendwann ab, dann kolonialisiert er einfach den nächsten.

Behandelte seine Ex-Frau wie seine Angestellte

Seine Exfrau Justine Wilson schreibt in ihrem Buch über ihn: «Er tut, was er will, und dabei ist er gnadenlos. Es ist Elons Welt, und der Rest von uns lebt auch darin.»

Längst ist bekannt, dass der Superunternehmer seine Mitarbeitenden schlecht behandelt, sie bis zur totalen Erschöpfung schuften lässt, keine Gewerkschaft in seinen Fabriken duldet. «Wer Tippfehler in E-Mails macht oder zu lange nichts «Fantastisches» leistet» – der fliegt, schreibt der amerikanische Journalist Ashlee Vanc in der autorisierten Biografie über Musk. Mehrere Anklagen wegen ungerechtfertigter Kündigungen und Belästigungen sind schon eingereicht worden. Auch zu Menschen, die er vorgibt zu lieben, scheint er keine echte Bindung aufbauen zu können. Sechs Kinder hat er, drei Ex-Frauen.

Das Time Magazine betont, man wähle aus, wer nach Ansicht der Redaktion die Welt massgeblich verändert oder bewegt hat – zum Guten oder zum Schlechten. Hitler war schon Person des Jahres, Stalin auch.

