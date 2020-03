Ex-Krisenstab-Chef Thomas Borer: «Bundesrat muss jetzt sagen, wie es nach Ostern weitergeht!»

Er weiss, worauf es in Krisen ankommt: Thomas Borer war Chef des Krisenstabs «Schweiz – Zweiter Weltkrieg». Der ehemalige Spitzendiplomat und Botschafter in Berlin erläutert in einem Gastbeitrag für die CH-Media-Zeitungen, warum es nicht genügt, wenn der Bundesrat nur kurzfristig Massnahmen kommuniziert.