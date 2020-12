Die Schweiz will in den Uno-Sicherheitsrat. Dafür braucht es aber mehr Transparenz

internationale politik

Nur ja niemanden vergraulen: Die Schweiz hält sich bei UNO-Abstimmungen gerne bedeckt – um für den Sicherheitsrat zu punkten?

Die Schweiz kandidiert 2023 und 2024 für den Uno-Sicherheitsrat. Dort muss sich verbindliche Entscheide fällen. Doch die Schweiz ist in der Uno schon heute ungern verbindlich. Weil sie ihre Wahl in den Sicherheitsrat nicht gefährden will?