Kolumne «Stadtwärts» Dank diesem US-Comedian habe ich mich mit meinem Pandemie-Ich versöhnt Das Comedy-Special «Inside» zeigt die soziale Isolation während der Coronapandemie – und hält der Gesellschaft den Spiegel vor. Beatrice Vogel Hören Merken Drucken Teilen

Während der Coronapandemie sind wir ja alle zu Fernseh- und Streaming-Junkies geworden. Immer wieder höre ich Leute sagen, sie hätten schon alles auf Netflix gesehen und suchten nun nach neuem Stoff. Für all jene möchte ich an dieser Stelle etwas empfehlen: das Comedy-Special «Inside» von Bo Burnham, das dieses Jahr bei Netflix erschienen ist. Der amerikanische Comedian hat es während der Corona-Lockdowns zu Hause aufgenommen.

Bo Burnham in der Isolation. Screenshot Youtube

Burnham inszeniert mit «Inside» die Isolation: Ein ganzes Jahr ist er allein in einem Raum, er tüftelt an Lichteffekten und Kameraeinstellungen und macht Clips von sich selbst. Währenddessen verwahrlost er immer mehr. Seine Justin-Bieber-Frisur wird zur Mähne, der Bart wächst ungepflegt. Burnham feiert sogar seinen 30. Geburtstag in der Isolation – jämmerlich traurig mit einer Digitaluhr, die von 23:59 auf 00:00 springt und damit seinen Geburtstag einläutet. Und das natürlich alles im Jogginghosen-Schlabberlook.

Wer während Corona mit sozialer Isolation kämpfte, den wird dieser Film ansprechen. Mir zumindest hat er geholfen, mich mit meinem Pandemie-Ich zu versöhnen. Deprimierend ist der Film dennoch nicht – dank sehr viel (Selbst-)Ironie und böser Satire, beispielsweise im Song «White Woman's Instagram»:

«White Woman's Instagram» von Bo Burnham. Video: Youtube

Burnham ist ein Multitalent: Er singt, spielt Klavier und Gitarre, ist als Schauspieler («Promising Young Woman»), Drehbuchautor und Regisseur («Eighth Grade») tätig. Mit selbst gedrehten Videos, in denen er in seinem Kinderzimmer eigene Songs spielt, wurde er schon mit 16 Jahren zum Youtube-Star. Auch bei «Inside» ist Schauspiel, Technik, Drehbuch und Regie eine One-Man-Show.

Was ich persönlich an Burnham mag: Er kennt weder Tabus noch Schamgefühl. Als Zuschauer wird man laufend überrascht, ja ertappt. Er ist anders als die altbekannten Stand-up-Comedians, nur schon wegen der aufwendigen Inszenierung. Und «Inside» ist eben auch deshalb lustig, weil es nicht nur um Isolation geht: Burnham spiegelt die Gesellschaft von heute mit ihrer Selbstbezogenheit, dem Geltungsdrang und der Selbstinszenierung – und nimmt sich selbst dabei nicht aus.