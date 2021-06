Kanton Zug Bei den SP-Frauen herrscht Aufbruchstimmung Die SP Frauen Kanton Zug wollen sich organisieren und konstituieren, um aktiv auf der politischen Bühne für die Anliegen und Rechte aller Frauen im Kanton Zug einzustehen. Am 30. Juni 2021 heben sie die neue Organisation aus der Taufe.

Virginia Köpfli, OK SP Frauen Zug.

(fae) «Lasst uns einander kennen lernen, uns austauschen, vernetzen, unterstützen und für unsere Anliegen einstehen.» So lautet verkürzt der Aufruf des Organisationskomitees SP Frauen Kanton Zug. Passend zum Jubiläumsjahr zum 50-jährigen Frauenstimmrecht und getragen von der Energie der «neuen» Frauenbewegung, wollen sich auch die SP Frauen im Kanton Zug neu organisieren und sichtbarer werden, wie sie in einer Mitteilung schreiben.

In den letzten Jahren sind in der SP Zug immer mehr Frauen aktiv geworden. Nun wollen sie sich neue Strukturen geben, um mit den SP Frauen ein Gefäss für feministische Politik zu reaktivieren. «In den SP Frauen wollen wir uns vernetzen und unsere Anliegen gemeinsam auf kantonaler und kommunaler Ebene einbringen», wird die Hünenberger Kantonsrätin Virginia Köpfli vom OK SP Frauen Zug in der Mitteilung zitiert. Sie kandidiert auch für das Präsidium. Themen gebe es zur Genüge: vom fehlenden Gleichstellungsbüro bis hin zum Dauerbrenner ungenügende familien- und schulergänzende Kinderbetreuung und vieles mehr.

Tamara Funiciello als Patin

Am 30. Juni 2021 werden sich die SP Frauen Kanton Zug einen Vorstand und eine Präsidentin geben. Mit Tamara Funiciello haben sie eine prominente Patin zu Gast. Zudem wird Simona Isler ein Impulsreferat halten zum Thema unbezahlte Carearbeit. Um mit dabei zu sein, muss Frau nicht SP Mitglied sein, heisst es ferner in der Mitteilung. Das OK sei froh, dass die epidemiologische Lage es zulässt, die Runde zu öffnen, und freut sich über alle Unterstützerinnen und endlich wieder etwas Geselligkeit.