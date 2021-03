Kolumne Aus jeder Situation das Beste machen Unsere Redaktorin erinnert sich daran zurück, als der Bundesrat den Lockdown im März 2020 ausrief. Fabienne Mühlemann Hören Merken Drucken Teilen

Vor einem Jahr hat der Bundesrat einschneidende Massnahmen getroffen – und dann drei Tage später den Lockdown ausgerufen. Erinnern Sie sich noch, wo und wann Sie diese Nachrichten erfahren haben? Ich weiss es noch, als wäre es gestern gewesen. Es war Freitagnachmittag. Ich sass im Büro, glücklich, weil ich wusste, dass in wenigen Stunden die langersehnten Skiferien beginnen. Eine Woche lang die Pisten hinunterbrettern, Sonne tanken und die Ferienwohnung am Pistenrand geniessen – eine Auszeit von dieser unbekannten, nahenden Bedrohung namens Coronavirus.

Mit einem Bein war ich schon aus dem Büro, als der Bundesrat verkündete: «Private und öffentliche Veranstaltungen mit über 100 Besuchern sind verboten. Dies gilt auch für Skigebiete.» Ich sass perplex und ungläubig vor dem Bildschirm, beinahe kamen mir die Tränen. Was heisst das nun? Keine Ferien? Selten war ich so wütend. Es kam mir so unwirklich vor, dass unser Leben derart eingeschränkt werden kann. Eine Stunde später war klar: Die Bahnen in unserem Skigebiet stellen den Betrieb per sofort ein.

Unsere Familie beschloss, trotzdem zu fahren. Die Ferienwohnung mussten wir nämlich so oder so bezahlen – das hatte die Vermieterin gleich nach Bekanntgabe der Massnahmen telefonisch klargestellt. Dort oben in den Bergen angekommen, war die Welt dann wieder in Ordnung. Die Ruhe und Idylle hatten eine beruhigende Wirkung. Die Probleme unten im Flachland wirkten so winzig. Die wettertechnisch perfekte Woche nutzten wir mit Schlittenfahren, Schneespaziergängen und zum Bauen einer Schneebar. Als am Montag dann der tatsächliche Lockdown ausgerufen wurde und Läden und Restaurants schliessen mussten, nahmen wir dies kaum wahr – bis wir am Dienstag aus unserer Wohnung geworfen wurden, und damit zurück in die Realität. Der Grund ist mir bis heute schleierhaft.

Schliesslich entpuppten sich diese Ferien trotzdem als welche von den besten und lustigsten, die ich je hatte. Wenn ich nun zurückblicke und sehe, welche Ausmasse dieses Virus annahm und welche Folgen es hatte, waren meine Probleme damals so unbedeutend. Trotzdem konnte ich etwas Wichtiges daraus lernen: Trübsal blasen bringt nichts. Es lohnt sich, aus jeder Situation das Beste zu machen – egal, wie schlimm sie im ersten Moment erscheinen mag.