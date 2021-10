Kolumne Schnee von gestern: Es fehlt bald an allen Ecken und Enden Unser Kolumnist ärgert sich über Lieferengpässe bei allem möglichen – und das gerade vor der Weihnachtszeit. Zum Glück weiss er sich selbst zu helfen. Hans Graber Hören Drucken Teilen

Vielleicht ist es schon zu spät. Vielleicht gibt es schon jetzt praktisch nichts mehr. Seit Wochen wird uns dringendst empfohlen, die Weihnachtsgeschenke heuer zeitig zu besorgen, vor allem, wenn es etwas Spezielles sein soll. Überall auf den Weltmeeren, insbesondere in Fernost, irren die Containerschiffe umher und sehen kein Land mehr. Wenn eines dann doch nach Wochen und Monaten in Hamburg oder Rotterdam vor Anker geht, kann all die geladene Ware nicht zu uns gekarrt werden, weil es nebst allem anderen auch an Lastwagenchauffeuren fehlt. Es ist offenbar dramatisch. Alles.

Hans Graber Bild: PD

Ich behalte die Nerven und bin optimistisch, dass sich allen Kalamitäten zum Trotz selbst am späteren Heiligabend im Bahnhof-Shopping noch etwas Schönes finden wird. Vielleicht unnützes Zeug, kann sein, aber seien wir doch ehrlich: Auch in Jahren ohne Lieferengpässe wird viel unnützes Zeug verschenkt. Und falls effektiv alles radibutz weggeräumt sein sollte, können sich leer Ausgegangene nach dem Stephanstag wenigstens die leidige Umtauscherei schenken.

Man muss positiv denken. Und den Spareffekt sehen. Oft ist guter Wille ja die halbe Miete. Wenn man der Liebsten unter dem Bäumchen zuraunt, man habe sich diesmal nicht lumpen lassen und ihr was Schweineteures schenken wollen, nur sei das dummerweise auf Monate oder gar Jahre hinaus nicht verfügbar, wird sie im besten Fall allein aufgrund der Absichtserklärung zu Tränen gerührt sein und einen ganz fest lieb haben, obwohl sie nichts gekriegt hat. Nur sollte man sich zuvor erkundigen, was nicht lieferbar ist. Bei Schmuck zum Beispiel gibt’s wenig Nachschubprobleme.

Schauen wir vorwärts. An Weihnachten wird nicht alle Not ein Ende haben. Die Mangelwirtschaft kann auch der Erlöser nicht schnell beheben. Vermutlich will er das auch gar nicht. Aber schon naht Silvester. Feuerwerk ist meist made in China. Fraglich also, ob man es diesmal richtig krachen lassen kann. Im Internet finden sich Bastelanleitungen für zünftige Knallkörper. (Zumindest an Knallköpfen wird es sicher nicht fehlen).

Erster Höhepunkt im neuen Jahr wird am 14. Februar der Valentinstag sein. Fraglich, ob es die Blumenpracht aus holländischen Gewächshäusern bis hierher schafft. Irgendwann müssen die wenigen verbliebenen Lastwagenchauffeure ihre Überzeit abbauen. Deshalb am besten jetzt ein langlebiges Sträusschen aus Trockenblumen besorgen oder wahlweise den Kurs «Ikebana mit einheimischen Sträuchern» belegen.

Zehn Tage später ist dann Fasnacht. Kein Problem! Das Zwetschgenwasser fürs unverzichtbare Holdrio stammt aus der Schweiz, und sollten die importierten Beutelchen Hagebuttentee ausgehen, kann man sich gut zureden, dass der Schnaps sowieso die wichtigere Holdrio-Zutat ist.

Ein Tipp Richtung Ostern: Schauen Sie demnächst mal in allen Schränken nach, auch in Kinderzimmern. Irgendwo findet sich garantiert noch ein Schoggihase vom letzten Mal. Als angelernter Zuckerbäcker behaupte ich, dass diese locker zwei Saisons durchhalten. Die dunklen sogar drei. Sollten hingegen nur Mailänderli und Zimtsterne zum Vorschein kommen, sind diese wohl nicht mehr so köstlich, aber man könnte sie an Weihnachten als Variante zu exotischen, kaum zu knackenden Hartnüssen einsetzen. Die sind diesmal sicher auch nicht lieferbar.