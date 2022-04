Kolumne «Schnee von gestern» Sprachlos machende Tischsitten Paare pflegen in der Regel, am Esstisch stets den gleichen Platz einzunehmen – gerne vis-à-vis oder über Eck. Und nebeneinander? Der Autor hat's ausprobiert. Hans Graber Drucken Teilen

Ich sehe mich nicht als Hobbypsychologe und gebe mir Mühe, auch noch so seltsame Handlungsweisen der Mitmenschen nicht vorschnell zu werten. Aber seine Gedanken macht man sich natürlich trotzdem. Zum Beispiel über die Sitzordnung an Esstischen. Nicht bei Besuchen, sondern im Normalfall. Wenn wir irgendwo zu Gast sind, frage ich die Einladenden häufig, wie sie sitzen, wenn sonst niemand da ist. Dabei zeigt sich, dass es auch in einem Zwei-Personen-Haushalt meist eine relativ strikte und beständige Platzbelegung gibt (noch aufschlussreicher sind Familientische, aber das würde hier ausufern).

Zu zweit gibt es zwei bevorzugte Varianten: vis-à-vis und über Eck. Über Eck bietet etwas mehr Nähe, allenfalls sogar mit verschärftem Beinkontakt, was teils geschätzt wird. Oder eben gerade nicht. Noch nie – nicht einmal bei absehbarer Trennung – habe ich von einem Paar gehört, dass es in grösstmöglicher Entfernung an den beiden Tischenden sitzt. Auch bei Susi und Werni ist es nicht so. Aber sie sitzen sonderbar.

Wer sitzt wo am Esstisch? Bild: Fotolia

Susi und Werni sind alte Bekannte mit ähnlicher Wellenlänge, wohnhaft im Solothurnischen in Aare-Nähe. Wir haben sie kürzlich nach Jahren wieder mal heimgesucht und durften dem Susi immer noch Susi sagen, obwohl sie es im Grunde nicht mehr so gerne hört und sich offiziell Susanna nennt. Laut meiner Erfahrung sind Susis speziell anfällig für selbst vorgenommene Vornamensanpassungen. Sie wechseln zu Su(e), Susan, Suzan, Zusan, Zuzinka, Sannesu, Sue-Anne, Suze oder zur leicht lasziv klingenden Suzette. Werni wiederum tendiert heute eher zum Werner, aber bei uns ist’s ihm angeblich egal.

Ich fragte auch Susi und Werni, wie sie normalerweise an ihrem geräumigen Esstisch sitzen. Verblüffende Antwort: nebeneinander. Es habe sich halt so ergeben, unter anderem, weil beide zum Fenster hinausschauen können. Nein, es bietet sich dort kein majestätisches Alpenpanorama und keine berauschende Flusslandschaft, aber man sieht über Hecken hinweg auf eine graue, mässig befahrene Quartierstrasse mit Tempo 30. Wenn ein vorbeifahrendes Auto einwandfrei schneller unterwegs ist als mit 30 und erst recht in Grenzfällen, sei dies oft das zentrale Gesprächsthema am Tisch, zumal im Weiteren manches wortlos ablaufe.

Das erinnert mich an die Zustände bei uns. Wir sitzen vis-à-vis, ich auf dem Stuhl, der weiter von der Anrichte entfernt ist. Für das Empfinden meiner Frau wird am Tisch etwas gar wenig Konversation betrieben. Zwar versäume ich es kaum je, das Essen zu belobigen, auch wenn’s bloss ein Fenchelauflauf ist, aber sonst stimmt es wohl schon. Ich bin öfter recht wortkarg. Man kann nun spekulieren. Haben wir uns nichts mehr zu sagen? Ist alles schon dutzendfach durchgekaut? Oder ist inzwischen die gegenseitige Vertrautheit so gross und innig, dass man nicht mehr viel reden muss, um sich mitzuteilen? Ich tippe auf Letzteres, will aber nicht ganz ausschliessen, dass je nach Tagesform auch andere Möglichkeiten in Betracht kommen könnten.

Wir haben es nach dem Besuch im Solothurnischen jetzt mal probiert und sind nebeneinandergesessen beim Essen. Mit Fensterblick, auch Richtung einer Quartierstrasse mit Tempo 30, wobei wir nicht direkt auf die Fahrbahn sehen und deshalb auch nicht über allfällige Tempoüberschreitungen debattieren können. Fazit: Es wurde nicht mehr geredet als sonst, dafür etwas mehr gekichert. Ob wir fix zur alten Tischordnung zurückkehren oder zuvor noch die Fenster vergrössern lassen sollen, ist offen. Bei Susi und Werni wurde es übrigens dann doch ein sehr schöner Abend, mit einigem Gesprächsbedarf.