Kolumne Stadtwärts Bargeld-Nostalgie beim Schuhmacher Als unser Autor vor kurzem in einer Schuhreparatur-Werkstätte die Schuhe seiner Frau abholen wollte, erlebte er eine Überraschung. Hugo Bischof

Es gibt sie noch in der Stadt Luzern, die kleinen Schuhreparatur-Werkstätten. So etwa die Schuhmacherei Garofalo an der Zürichstrasse 35, wo meine Frau seit Jahren ihre Schuhe reparieren lässt - zu ihrer vollsten Zufriedenheit. Der Service ist perfekt, freundlich und pünktlich. Wenn sie ihre Schuhe zurückholt, sind sie wieder wie neu.

Nun gibt’s da aber ein kleines Problem. Als ich vor wenigen Tagen ausnahmsweise selber die frisch überholten halbhohen Stiefel meiner Frau bei Pietro Garofalo abholen wollte, musste ich unverrichteter Dinge wieder abziehen. Die Schuhe standen zwar blitzblank geputzt und mit frischer Sohle bereit. Doch ich konnte nicht bezahlen.

Kreditkarte nein, Twint nein. Alte Schule halt. Bei Garofalo geht’s nur mit Barzahlung. Und ich hatte nun mal das nötige Kleingeld nicht dabei. Auch der freundliche Hinweis, dass gleich gegenüber eine LUKB-Filiale steht, nützte mir nicht. Denn die LUKB-Kundenkarte steckte mal wieder grad nicht in meinem Portemonnaie.

Etwas frustriert war ich im ersten Moment natürlich schon. Da war ich doch vergeblich von meiner Wohnung ennet der Reuss an die Zürichstrasse geradelt, um die Schuhe abzuholen! Aber dann kam die Erleuchtung: Eigentlich ist es schön, dass es solche Läden noch gibt, die sich dem Zahlwahnsinn-Mainstream widersetzen und auf das gute alte Bargeld setzen. Nostalgie pur – bewusst oder unbewusst, ist letztlich egal.

Die Schuhmacherei Garofalo ist mir jetzt sogar noch sympathischer geworden. Das nächste Mal werde ich mit genügend Bargeld anrücken. Und Pietro Garofalo und ich werden uns schmunzelnd in die Augen schauen.