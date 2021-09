Kolumne Stadtwärts Berset und das Haar in der Suppe Per Zufall auf der richtigen Bank: Wer zu spät kommt, den belohnt das Leben - zumindest an diesem Samstag. Sandra Monika Ziegler Hören Drucken Teilen

Bundesrat Alain Berset waehrend der Verleihung des Schweizer Musikpreises 2021, am Freitag, 17. September 2021, in Lugano. (KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi) Pablo Gianinazzi / KEYSTONE/Ti-Press

Wieder zu spät, vom Zug könnte ich nur noch die Schlusslichter sehen. Das tu ich mir nicht an. Ich steige am Schwanenplatz aus dem Bus aus und setze mich auf dem Kapellplatz auf eine Bank. Wir sind zu dritt. Die beiden anderen erzählen sich Schlagzeilen. «Hast du gelesen, dem Berset wollen sie was anhängen», fragt der eine. «Ja klar, aber Klasse war die Frage des Journalisten.» «Where is the beef?», antwortet der andere. «Das hab ich mich auch gefragt. Das ist schon so lange her und uns geht’s eh nichts an, aber das mit dem Beef hat gesessen.» Der andere: «Ja, das Beef sass. Es gibt eben immer solche, die ein Haar in der Suppe suchen und finden sie keines, wird’s erfunden.»

Vom Berset ging’s zum nächsten Theater, zu unserem Theater. «Also abreissen würde ich nie, das ist doch ein schöner Bau und wer weiss, was dann kommt?» Der andere: «Stimmt, lieber stehen lassen und sonst wie nutzen.» Plötzlich werden die beiden unruhig auf der Bank. «Schau mal dort!» «Wo?» «Dort!» Einer zeigt mit gestrecktem Arm in Richtung Seebrücke. «Die fünf dort.» «Ah, die in Lederhose und Dirndl?» «Ja, genau die, wo gehen die denn hin?» «Ja, weisst du das nicht? Luzern hat seit Jahren ein Oktoberfest und das erst noch im September.» «Ist nicht wahr?» «Doch sicher, die gehen später bestimmt dort hin.»

Das Oktober-Outfit hat das Interesse auf Kleider gelenkt. Jetzt wird kommentiert, was an der Bank vorbeikommt: «Die ist aber elegant. Uh, dem sind die Hosen aber viel zu weit. Ihr Rock ist dafür zu eng. Bei denen sind die Farben super abgestimmt, das ist aber chic ...» Sie blicken nach rechts, nach links und dann sagt der eine: «Eigentlich könnten wir auch wieder mal was Besonderes anziehen, einfach so, einfach für uns.» Hätte ich den Zug erwischt, hätte ich diese sympathische Unterhaltung verpasst und Sie genau so.