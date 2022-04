Kolumne «Stadtwärts» Mit dem Velo unterwegs: Genuss und Pedalen geht Auf dem Veloweg auf der Haldenstrasse kann es eng werden. Ist die Autorin unterwegs – macht drängeln keinen Sinn.

Stimmt Temperatur, dann gehöre auch ich zu denen, die regelmässig auf zwei Rädern unterwegs sind. Das ist eindeutig ein Vorteil, zudem gemütlich und erst noch zeitsparend. Wobei das mit der Gemütlichkeit so eine Sache ist. Wer denkt, auf dem Veloweg vom Brüelkreisel zur Bushaltestation Dietschiberg, zwischen Bahnlinie und Grasstreifen gemütlich pedalen zu können, wird oft eines Besseren belehrt. Da kommen die gelbnummerierten E-Biker in einem beachtlichen Tempo daher gerast, nervös klingelnd und manchmal gar laut schreiend. Warum? Weil die Schreiberin null Bock hat ans Geländer oder auf den Grasstreifen auszuweichen. Nein, ich fahre in der Mitte – wie im Kreisel übrigens auch.

Treffpunkt Rotlicht

Bei solch einem Gedrängel denke oft: Können diese Velofahrerinnen oder Velofahrer eigentlich nicht Kolonne fahren? Nein, können sie nicht. Die Überholmanöver auf oft schmalen Spuren sind waghalsig und unnötig, nicht nur auf der Seebrücke. Ist denen ihr Tun überhaupt bewusst? Da frag ich doch beim nächsten Rotlicht, falls der Betreffende es als Stoppsignal wahrnimmt, doch lieber direkt nach. Doch der Versuch eine Antwort zu bekommen, fiel ernüchternd aus: «Wenn du nicht fahren kannst, musst du auch nicht aufs Velo! Du kannst ja ausweichen oder abbremsen, dass ich vorbeifahren kann.» Es gibt aber auch nonverbale Antworten mit Fingereinsatz.

Der Veloweg mündet an der Kreuzung Haldenstrasse Bellerivestrasse in den roten Velostreifen. Philipp Schmidli (Luzern, 9. Juni 2016)

Alles halb so wild, mich bringen solche Reaktionen nicht aus der Ruhe und schon gar nicht vom Sattel. Warum es gewissen Zweiradfahrerinnen und Zweiradfahrer einfach am nötigen Respekt fehlt, den es für ein Miteinander auf der Strasse von allen braucht, bleibt mir nach wie vor unbeantwortet. Ob die wohl noch andere Probleme haben? Die schlüssige Antwort fehlt mir immer noch. Dann mach ich mir eben meinen eigenen Reim drauf. Vielleicht schliessen diese Velofahrenden die Kombination von Genuss und in die Pedale treten einfach von Anfang an aus, könnte ja sein. Sollte der Zeitgewinn die Motivation sein, dann fehlt die Logik oder der Blick auf die tagtägliche Autokolonne auf der Haldenstrasse, an der wir vorbeifahren. Könnte mir das mal einer oder eine erklären, falls möglich verbal und direkt – vielleicht am Rotlicht?