Kolumne «U20»: Der Wert der Musik Charleen Wismer ist Schülerin an der Kanti Sursee und angehende Pianistin. Sie schreibt über Wertschätzung gegenüber Musikerinnen und Musiker und regt Musikhörende zum Nachdenken an.

Charleen Wismer

Hören Sie auch ständig Musik? Wie oft sassen Sie im letzten Jahr gemütlich zu Hause auf dem Sofa und haben Musik gehört, um die gähnende Langeweile zu vertreiben? Gerade während der Pandemiezeit wurde das kostenlose Hören von qualitativ hochwertigen Konzerten als eine Selbstverständlichkeit angesehen und verhältnismässig wenig Menschen waren bereit, dafür Geld auszugeben.

Dass hinter diesen Konzerten – seien sie live-gestreamt oder auf Youtube hochgeladen – viel Arbeit, Fleiss und Liebesmüh steckt, scheint dabei wenige zu kümmern. Dies gibt mir immer mehr das Gefühl, dass Musiker und ihre Arbeit nicht richtig wertgeschätzt werden. Sätze wie: «Du musizierst ja gerne, das ist keine richtige Arbeit für dich», fallen oft und lassen meine Kinnlade vor Unglauben runterfallen. Nur weil die Musik meine Leidenschaft ist, heisst das noch lange nicht, dass tägliches Üben und ‹Herumfeilen› an den eigenen Fähigkeiten ein Zuckerschlecken sind. Ganz im Gegenteil: Oft muss ich mich nach einem langen Schultag zwischen einer Übe-Einheit am Abend oder einem gemütlichen Fernsehabend mit meiner Familie entscheiden. Das verlangt eine gehörige Portion Disziplin.

Trotzdem möchte ich meinen Glauben an die positiven Auswirkungen, die Musik auf jeden von uns in unserem Alltag hat, nicht aufgeben. Ich denke, es gibt genügend Menschen, die es geniessen, ab und zu ein Konzert zu besuchen oder am Abend in einem Restaurant – oder sogar zu Hause – inspirierende Musik zu hören.

Gehören Sie auch dazu, möchte ich Sie bitten, über den Stellenwert von Musik in Ihrem Leben nachzudenken, Ihre Einstellung zur Musik nochmals zu überdenken und sich zu fragen, was sie Ihnen wirklich wert ist. Das würde mir als angehende Pianistin grosse Freude und Hoffnungen auf eine erfüllende Zukunft machen! Herzlichen Dank!