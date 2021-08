Kolumne «U20»: Warum Frisbee nicht nur ein Badisport ist Schülerin Aline Bieri spielt seit fünf Jahren Ultimate Frisbee und weiss, worauf es dabei ankommt. Aline Bieri Hören Drucken Teilen

Aline Bieri, 16, Fachmittelschule Sursee Bild: PD

«Ah demfall spelschs du s i de Badi.» Diesen Satz höre ich oft, sobald ich mein Hobby anspreche, vor allem in Vorstellungsrunden. Darum habe ich drei Wörter dazu genommen: «in einem Verein».

Die Sportart, welche ich schon seit fünf Jahren betreibe, ist Ultimate Frisbee. Viele haben das Gefühl, dass Frisbee als typischer Sommersport nur in der Badi gespielt wird. Ja, klar spiele ich es aus Plausch auch mal in der Badi, aber bestimmt nicht mit Laien. Das ist mir zu langweilig und anspruchslos. Oder ich jage alle umher, bis sie keine Lust mehr haben und ich mich wieder gemütlich aufs Badetuch legen kann. Dafür gehe ich in die Badi. Nichts tun, in der Sonne liegen und mich im Wasser erfrischen.

Zurück zu meinem sogenannten Badisport. Frisbee ist viel komplexer. Ich spiele in den Teams U17, U20, Team Women und bin in der Schweizer Nationalmannschaft. Frisbee hat viele spezifische Regeln, welche von den Spielern auch ohne Schiedsrichter eingehalten werden. Fairness steht bei unserer Sportart sehr weit oben, sodass nach jedem Turnier das fairste Team mit einem zusätzlichen Preis gekürt wird. Da könnten sich noch diverse Sportarten eine Scheibe vom «Badisport» abschneiden.

Dazu kommt eine feste Aufstellung auf dem Spielfeld, welche jedoch schnell mit einem Spielzug ändert. Ziel ist es, in einem bestimmten Feld die Frisbeescheibe zu fangen, um einen Punkt zu erhalten – das ist schwieriger, als man denkt, da man immer von einem Gegner gedeckt wird, sodass man keine Scheibe erhält.

Wenn man es aber schafft, an die Scheibe zu gelangen, folgt der nächste Stress. Denn man hat nur zehn Sekunden Zeit, dann muss die Scheibe weitergepasst werden.

Angenommen, die Sommer- und Badizeit ist vorbei, was mach ich denn nun? Frisbee kann man auch gut im Winter spielen, dann jedoch in der Halle. Somit ist auch das Klischee von der Badisportart endgültig widerlegt.