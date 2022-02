Landauf, landab Besser kommt’s nicht Unser Autor über Unverbindlichkeit – gerade jetzt nach Corona. Roger Rüegger Drucken Teilen

Freunde beim Apéro Shutterstock

«Wir sehen uns!» Selbige Worte bleiben oft ein leeres Versprechen. Wie auch die Phrasen «Dort fahren wir mal hin» oder «Das packen wir dann nach Corona». Ja, wann dann? An einem Mittwochnachmittag wenn’s regnet? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich nie!

Heute hält man sich gerne alle Optionen offen. Jetzt wo das Ende der Pandemie politisch verordnet wurde, sowieso. Es könnte ja noch besser kommen. Verbindlichkeit wird überschätzt. Vielleicht liegt es ja an mir. Ich bringe ja nicht einmal das Jassgröppli «Höchi Rondi» regelmässig zu viert an einen Tisch. Wenn’s hoch kommt, einmal im Jahr.

Trotzdem reisse ich gerne etwas an. Zuletzt am Heiligabend, als ich erfuhr, dass ein alter Töff- und Tschuttifreund aus dem Wiggertal, der vor Jahren in den Oberaargau zog und daher aus unserem Blickfeld verschwunden ist – im Februar mit seiner Familie eine Bergbeiz übernehmen wird. «Die besuchen wir am Eröffnungstag, vielleicht kommt ja öbber mit», sagte ich zu meinem Mädchen. Subito eröffnete ich um 16.27 Uhr eine Chat-Gruppe, schrieb 16 enge gemeinsame Gschpönlis von damals an, in der Hoffnung ein kleines Grüppchen mobilisieren zu können, das den neuen Lebensabschnitt eines alten Freundes feiert.

14 Stunden und 55 Minuten nach meiner Anfrage sagte der letzte der 16 zu. Das Wiedersehen auf der Vordere Schmiedenmatt am letzten Samstag war bemerkenswert, die Freude bei Gästen und Gastgebern unbeschreiblich. Alle waren sich einig: Besser kommt’s nicht. «Wir sehen uns!»