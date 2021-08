Mein Thema Heimat Gedanken über Grenzen im Leben. Hans-Peter Schuler Drucken Teilen

Hans-Peter Schuler, Diakon

«Nicht wo du die Bäume kennst, sondern wo die Bäume dich kennen, ist deine Heimat.» Dieses Zitat aus Sibirien kann eine Spur zu jener Türe sein, die uns den Weg zur Heimat ebnet. Am 2. August habe ich die Berichte in den Zeitungen schnell überflogen. Wenn PolitikerInnen genau wissen, welche Parteifarben und welche Ideologie zur Heimat gehören, wenn kirchliche Würdenträger pathetisch auf die himmlische Heimat verweisen, dann hören ihnen nicht mehr viele zu. Aber wie lässt sich Heimat vermitteln?

Es kann an meiner Biografie liegen, aber das Wort Grenzen kam in meinem Leben lange nicht vor. Darum kapierte ich nie, warum es beim Ministrieren eine Geschlechterbarriere geben sollte. Später passierte mir das wieder bei der Frage, warum das Priesteramt nur für Männer reserviert ist. Politisch ticke ich ähnlich: Warum sollen Flüchtlinge von jenseits der Grenze für unseren Staat per se gefährlicher sein als undurchsichtige Geldströme inländischer Grossvermögender?

Trotz der häufigen Fixierung auf Grenzen gibt es in unserem Land auch viele Spuren der Solidarität und eine humanitäre Tradition. Das macht Hoffnung. Doch ob es hier auch Bäume gibt, die mich in diesem Wald kennen, kann ich nicht sagen.

