Schnee von gestern Häberli in «Pistazie» und «Nachtblau» Die zweiwöchentliche Samstags-Kolumne unseres Autors Hans Graber. Hans Graber Drucken Teilen

Designer Alfredo Häberli. Bild: Sandra Ardizzone

Da das Reisen wegen dieser vollends lästigen Maskentragerei immer noch beschwerlich ist und ohnehin nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen gehört, sorgt meine Frau wenigstens zu Hause ab und zu für etwas Tapetenwechsel. Diese Woche gab es neue Vorhänge fürs Wohnzimmer, zunächst einen (Farbton «Pistazie»), und weil der gut passte, musste gleich noch ein zweiter her («Nachtblau»). Unsere «Pistazie» geht für meine Begriffe zwar eher ins Dijonsenfige oder Zitronige oder gar Schwefelgelbe hinein, aber bei diesen Farbbezeichnungen herrscht ja mittlerweile eh eine seltsame Beliebigkeit.

Wichtig ist nur: Was jetzt unter «Pistazie» läuft, macht sich gut bei uns, sicher besser als das von meiner Frau ebenfalls in Betracht gezogene «Khakigrau». Mit dem hätte ich mich allein aufgrund des Namens kaum anfreunden können. Den «Nachtblauen» holte ich mit dem Velo bei Pfister und schaute dort näher aufs Etikett. Entworfen hat unsere neuen Schmuckstücke Alfredo Häberli – ein Name, der es mir sofort angetan hat. Häberli lebt in Zürich, ist aber in Argentinien geboren, deshalb wohl das «o» zum Alfred. Dieses o ist wie das Pünktchen aufs i. Ich glaube, ein Alfred ohne «o» hätte die Karriere abgebremst.

Hans Graber

Häberli ist eine grössere Nummer in der Designszene. Ich kenne mich da nicht so aus, und mir ist auch nicht klar, was an Vorhängen gross designt wird. Vielleicht macht es der auf dem Etikett vermerkte «Einsprung» von «ca. 2–4 %» aus. Was der Einsprung ist, weiss ich nicht, ich hatte zunächst Eisprung gelesen – ein Kandidat für meinen «Verleser des Jahres». Der von 2021 war «Wandertrinker» statt «Wanderimker». Möglicherweise ein Freudscher Verleser. Aber zurück zu Alfredo, von dem es bei Pfister 78 Produkte gibt. Nicht gesehen habe ich leider die bei Wikipedia extra hervorgehobenen «extravaganten Filzteppiche» mit integrierten Elementen wie Reissverschlüssen oder Klammern. Eine Anschaffung zu einem späteren Zeitpunkt schliesse ich nicht aus. Einmal Häberli, immer Häberli.

In einem Interview in der «Frankfurter Allgemeinen» habe ich mehr über Alfredo erfahren. Er ist Autonarr, er sammelt Schweizer Uhren, ist wunschlos glücklich, würde am liebsten in der Toskana leben, hat anscheinend keinen Geburtstag (nur ein Geburtsjahr: 1964), und zum Znacht trinkt er am liebsten «Zürcher Leitungswasser». Genau so stelle ich mir einen Spitzendesigner vor. Auch optisch. Häberli ist etwas hager, gepflegter Graubart, wacher Blick – ein Typus, Mann, der es meiner Frau angetan hat. Zuzutrauen ist ihr, dass sie die Vorhangwahl primär wegen des Häberli-Konterfeis auf dem Etikett getroffen hat. Aber zum Glück sind Männer etwas schwieriger auszuwechseln als Vorhänge.

Sie deuten es richtig, Leserin und Leser, ein bisschen spricht der Neid aus mir. Nach mir ist kein Vorhang benannt und auch kein Filzteppich, kein Sofa, nicht mal ein Kleiderbügel. Mit meinem Namen ist kein Staat zu machen und auch kein Stuhl. Da muss man schon anders heissen. Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, Philippe Starck, Fritz Haller, Achille Castiglioni, Vico Magistretti oder Verner Panton, der Däne. Überhaupt, Skandinavisches macht sich da ganz gut: Dahlström, Magnussen, Jacobsen. Oder dann eben: Häberli. Alfredo Häberli. Aber Graber? Vergiss es! Auf einen Sessel dieser Marke würde niemand gern draufhocken.

Ein Aufsteller aber doch noch: Auf die letzte Kolumne kriegte ich ein Mail von einem Paar aus Ebikon. Es gibt allen Tieren in seiner Umgebung einen Namen und hat mir anvertraut, dass es die regelmässig im Garten aufhältige Amsel auf «Hans Graber» getauft habe. Nicht weil sie total durchdesignt und zeitlos schön ist, sondern weil sie unablässig gräbt und gräbt und die mit Holzschnitzeln belegte Erde umpflügt und eine Sauerei hinterlässt. Na gut, auch Häberli hat sicher klein angefangen. Gibt es eigentlich schon Amseln mit Einsprung und integriertem Reissverschluss?