Schnee von gestern Nichtduschen mit Frau Geissbühler? Neue Trends wie Polyamorie und der Verzicht auf's Duschen sind wohl nichts für Autor Hans Graber. Hans Graber Drucken Teilen

Zwei Dinge sind es, die uns forciert zu beschäftigen haben. Nein, ich meine nicht den Booster und die Freiheitstrychler, sondern die Polyamorie und das Nichtduschen. Gleich mehrfach bin ich in den letzten Wochen diesen beiden Themen in verschiedenen Zeitungen begegnet. Das kann kein Zufall sein. Es sind angeblich heisse Gesellschaftstrends. Alte Tabus werden gebrochen.

Im «Blick» verkündet Frau Geissbühler (56) aus Zürich, dass sie eine Liebesbeziehung zu drei Männern hat. Peter, Andreas und seit einem halben Jahr nun auch noch Uwe. Alle wissen Bescheid, und es macht anscheinend niemandem etwas aus, dass Frau Geissbühler in drei Wohnungen ein und aus geht. Nur Tage später doppelt in «20 Minuten» der Stadtzürcher «Landschaftsgärtner und Klimaaktivist» Herr Waser (23) nach. Auch er unterhält drei Liebschaften, zu einer Frau und zwei Männern, und auch in diesem Fall ist dem Vernehmen nach für alle alles in Ordnung. Den Berichten ist weiter zu entnehmen, dass die Polyamorie immer breitere Akzeptanz finde, während die traditionelle Zweierbeziehung tendenziell ein Auslaufmodell sei. Möglicherweise kommt es bald zu einer neuen Volksabstimmung. «Ehe für alle XXL».

Ob Polyamorie auch etwas für mich wäre, muss ich mir noch überlegen. Nur schon die Frage, ob ich lieber in der Position von Frau Geissbühler oder in jener von Uwe wäre, kann ich nicht auf die Schnelle schlüssig beantworten. So vom Schiff aus: Uwe eher nicht. Und Geissbühler? Eine Befürchtung kann ich immerhin verwerfen: Die Fotos der Frau und auch von Waser belegen, dass man nicht wahnsinnig attraktiv aussehen muss, um mit drei Leuten gleichzeitig eine innige Beziehung unterhalten zu können. Es zählen wohl andere Werte, bei denen ich möglicherweise mithalten könnte.

Wenden wir uns aber erst einmal dem Nichtduschen zu. Unter anderem SRF, RTL, «Sonntagszeitung» und dieses Blatt haben das aufgegriffen, seit ein Wissenschaftsjournalist namens James Hamblin fünf Jahre nicht geduscht, sondern höchstens ein bisschen Katzenwäsche gemacht hatte und seine Erfahrungen jetzt in ein Buch presste. Auch einige Prominenz liess nun plötzlich verlauten, schon länger nicht mehr zu duschen, was sie nebenbei für eine Teilnahme am TV-«Dschungelcamp» («Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!») prädestinieren könnte.

Wiederum die Frage: Muss ich da mitmachen, um noch à jour zu sein? Zwar finde ich – wie viele dermatologisch geschulte Kräfte – schon, dass allgemein zu viel und zu heiss geduscht wird. Aber ob man gleich ins andere Extrem fallen muss, dünkt mich dann doch auch etwas problematisch. Vielleicht hat die Pandemie dem Nichtduschen einen Schub verliehen. Wir haben uns angewöhnt, mehr Abstand zu halten voneinander, und Infizierte haben bekanntlich den Geruchssinn verloren. Jenen aber, die nun vorschnell «pfui» rufen, sei in Erinnerung gerufen, dass auch Geduschte für den Mitmensch eine echte Plage sein können, vor allem, wenn dazu betont «fruchtig» oder «herb» duftende Gels eingesetzt werden. «Würziges Waldaroma» ist auch nicht so das Wahre.

Ich bleibe vermutlich regelmässiger Warmduscher, PH-neutral, ohne Zusätze. Und ohne es zu übertreiben, ich bin schliesslich kein Sportler, kein Schwerarbeiter und – ich habe es mir überlegt – auch kein Polyamoriker. Als «Herr Geissbühler» mit kleinem Harem wäre ich ungeeignet. Ich verliere ja bereits in Kinofilmen meist schnell den Überblick, wenn mehr als drei Leute mitspielen. Im richtigen Leben dürfte das kaum anders sein.