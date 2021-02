Selbstexperiment Fünf Tage lang nichts essen: Was bringt eine Saftkur wirklich? Im Januar wird nicht nur ständig von Neujahrsvorsätzen gesprochen, auch Entschlackungskuren sind beliebt. Unsere Redaktorinnen haben sich dem Trend angeschlossen – über den Nutzen sind sie sich uneinig. Fabienne Mühlemann & Livia Fischer Hören Drucken Teilen

Fabienne Mühlemann.

Es ist ein alljährliches Problem: In der Weihnachtszeit führt kein Weg an üppigen Menus und süssen Verführungen in Form von Schokolade vorbei. Die Coronapandemie macht es nicht gerade besser. Kein Sport mit dem Verein, Homeoffice, kaum Bewegung. So sass ich nach der Weihnachtszeit da und fühlte mich elend. Ich hatte stets Heisshunger, war müde, auf Unternehmungen hatte ich keine Lust.

Eines Mittags im Januar schlug meine Schwester vor: Lasst uns eine Saftkur machen. Dass meine männlichen Familienmitglieder darüber nur witzeln würden, war klar. Auch ich war – im Gegensatz zu meiner Mutter – nur minder begeistert. Eine Woche lang auf feste Nahrung verzichten? Warum sollte ich mir das antun? Widerwillig stimmte ich zu. Hilft es nicht, schadet es nicht, dachte ich mir.

Der härteste Tag war der Vorbereitungstag. Mittags und abends gab es noch eine Mini-Portion Gnocchi. Und als ein paar Freunde zum Spielabend vorbeikamen und ich ihnen Chips und Nüssli auftischte, brauchte ich eine extreme Selbstbeherrschung, um nicht auch zuzugreifen. Während die anderen mit Kafi Luz anstiessen, nippte ich an meinem Wässerli – und schon verfluchte ich meine Schwester für ihre Idee. Auch das Einschlafen entpuppte sich als Herausforderung. Mein Kopf dröhnte, er verlangte nach Zucker. Und ich realisierte, wie abhängig man eigentlich von dem süssen Stoff ist.

Doch die darauffolgenden Tage wurden leichter. Das Kopfweh war weg, so auch der Hunger. Die Säfte waren zwar nicht der Hit, doch sie taten ihre Pflicht. Ich trank viel Wasser und Tee. Ich bekundete kaum Schwierigkeiten, die Woche zu überleben. Doch auffällig war, dass ich plötzlich noch weniger Energie hatte als zuvor. Bei unseren wöchentlichen Zoom-Workouts mit dem Verein schaffte ich kaum zwei Liegestützen, nach einem Spaziergang war ich fix und fertig und auch ein Mittagsschläfchen musste ich stets einplanen.

Das war der Anreiz, den ich brauchte, um wieder mehr zu investieren: in meine Ernährung, meinen Körper, mein Wohlergehen. Denn so eine Schmach liess mein Ego schlicht nicht zu. Jetzt trinke ich mehr, esse weniger und bewusster. Ich fühle mich vitaler, habe mehr Lust auf Sport und bin wieder unternehmungslustiger – das war also der Neustart, den ich gebraucht habe.

Livia Fischer.

Letzten Frühling machte ich erstmals eine Saftkur. Ich weiss noch genau, wie ich im Laden vor dem Regal stand und all die farbigen Fläschli anschaute. Da freute ich mich noch richtig, die alle auszuprobieren. Dann aber musste ich feststellen, dass ich das Gesöff nur mit Mühe runterschlucken konnte. Also beschloss ich, diesmal meine eigenen Säfte, oder besser gesagt Smoothies, zu machen. Auf der Suche nach Entgiftungsrezepten wurde mir aber direkt wieder flau im Magen. Ein Rote-Beete-Orangen-Meerrettich-Mix oder Sauerkraut-Grapefruit-Gemisch? Tönt supergesund, aber – sorry, wenn ich das so sage – auch ziemlich grusig. Wenn ich es mache, dann so, dass es mir wenigstens schmeckt.

Die Motivation für das Ganze? Einerseits wollte ich Fabienne wenigstens seelisch unterstützen. Andererseits es einfach wieder mal ausprobieren. Ein bestimmtes Ziel vor Augen hatte ich nicht – weder hatte ich in den Wochen davor besonders viel oder ungesund gegessen, noch fühlte ich mich ausgelaugt oder war auf der Suche nach neuer Energie.

An den Tagen ohne feste Nahrung war das Magenknurren mal etwas lauter, mal leiser. Grundsätzlich ging es aber. Es störte mich nicht einmal gross, beim Znacht meiner besten Freundin beim Pizzaessen zuzuschauen. Ein bizli beschissen hab ich an diesem Abend aber trotzdem und ein paar Schlucke Rimuss getrunken. Aber wenn ein übersüsser Traubensaft die einzige Sünde ist, dachte ich mir, kann ich gut damit leben.

Energie hatte ich während dieser Woche fast gleich viel wie sonst auch. Zwar zog ich nicht mein übliches Sportprogramm durch, eine Stunde Yoga und eine kleine Wanderung lagen aber drin. Nur: Ab Tag drei wurde mir beim Aufstehen ständig schwindlig.

Am letzten Tag dann konnte ich es kaum erwarten, wieder zu essen. Nicht, weil das Hungergefühl so schlimm wurde. Sondern einfach, weil ich keine Lust mehr auf Fasten hatte. Dafür koche ich nur schon viel zu gerne; essen sowieso. Und einen positiven Effekt spürte ich – wie schon beim ersten Mal – auch nicht. In einem Jahr denke ich vermutlich aber wieder, dass es doch eine lässige Idee wäre, Saftfasten mal wieder auszuprobieren. Nur um dann ein drittes Mal festzustellen, dass es für die Katz ist.